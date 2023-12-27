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民眾提案暫緩基捷到樟樹灣「改板南線延伸」　鐵道局：待北市評估

▲▼基隆捷運及汐東捷運擬採用系統為低底盤、低月台、架空線系統供電。（圖/陳炳甫辦公室提供）

▲基隆捷運及汐東捷運擬採用系統為低底盤、低月台、架空線系統供電。（圖/陳炳甫辦公室提供）

記者李姿慧／台北報導

有民眾於公共政策網路參與平台提案，要求鐵道局應即刻暫緩基隆捷運南港~樟樹灣路段，從長計議，研議改以板南線延伸替代之可能，交通部鐵道局今(27日)回應，板南線是否延伸樟樹灣，須由北市府綜整評估提出。

鐵道局表示，台北捷運板南線屬於臺北市捷運整體路網，由台北市政府捷運工程局負責規劃、興建，並由台北捷運公司負責營運。板南線是否延伸至樟樹灣，仍需由台北市政府就都市發展、整體捷運路網規劃、運輸需求、工程技術、營運規劃、機廠量能、財務影響等相關議題綜整評估提出。

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鐵道局說明，有關板南線延伸議題亦函請台北市及新北市政府提供意見，台北市政府回復表示，尊重南港-樟樹灣路段維持採基隆捷運中運量系統可提供較佳之服務；新北市府表示基於不影響汐止地區民眾殷切期盼之汐東捷運建設之推動，未宜調整及修改原規劃。

針對板南線延伸至樟樹灣的建議，鐵道局分析，對基隆捷運沿線居民影響的課題，包括減少1次轉乘之旅客僅占基隆捷運運量之3.1%，由基隆河谷廊帶前往南港地區之大部分旅客反而增加1次轉乘；板南線延伸於施工時可能影響目前板南線營運；板南線延伸方案於樟樹灣站轉乘汐東捷運之距離達240公尺，而基隆捷運與汐東捷運則可共用月台轉乘，更為方便。

另改變計畫須重新調整汐東捷運經費分擔及部分設計，影響汐東捷運進度；為滿足尖峰班距需求，板南線延伸需再增加5列車，現況機廠量能不足，另覓機廠不易。

鐵道局重申，基隆捷運計畫係為滿足基隆通勤捷運化需求，改善台鐵樹林至七堵間瓶頸路段負荷，及帶動基隆河谷廊帶產業發展，計畫範圍橫跨北北基、服務區域擴及基隆河谷流域，提供民眾通勤生活密集往來，滿足地方都市發展需求，該計畫已完成綜合規劃報告並陳報行政院審議中，待行政院核定後將由新北市政府擔任主管機關負責興建及營運。後續若北市政針對板南線延伸提出相關規劃，將適時提供協助。

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鐵道局交通部基隆捷運樟樹灣板南線延伸

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