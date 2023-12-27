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社會 社會焦點 保障人權

黨內互打！酸何志偉家族「紅頂商人」挨告　北市綠里長被起訴

▲里長周志賢向賴清德陳情。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲北市民進黨里長周志賢今年初參加黨內座談會，直言立委何志偉家族「紅頂商人」慘遭薛凌提告。（資料圖／記者呂晏慈翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨籍北市大同區建功里長周志賢，今年初出席賴清德主辦座談會，與會中酸立委何志偉家族在大陸特權開銀行是「紅頂商人」，甚至指出何與母親薛凌在大陸高唱「我們都是一家人」等，薛凌認名譽受損，提告並求償300萬元。今（27日）士林地檢署偵結，依妨害名譽罪將周起訴。

現任大同區建功里長周志賢，今年初出席黨主席賴清德舉辦的黨員座談會中，拿著麥克風說「馬雲是誰大家都知道，習近平都敢殺了，那為什麼習近平不敢殺在台灣開銀行到中國大陸投資的紅頂商人，因為他一心一意就是要搶台北市黨部這個灘頭堡」，接著指著何志偉嗆，「什麼人都可以罵黑道就你不行」，更說何與母親薛凌在大陸唱「我們都是一家人」。

這席言論，讓薛凌認名譽受損，對周提告妨害名譽並求償300萬元。同年3月，周直接殺到黨中央，請主席賴清德作主。

▲▼民進黨台北市黨部主委參選人薛凌記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委何志偉母親薛凌對民進黨籍大同區里長周志賢提告毀謗，求償300萬。（資料圖／記者屠惠剛攝）

今年6月民事庭開庭審理，周委任律師抗辯說，是指陽信集團到中國設點，會提到薛凌是因為她與陽信集團關係匪淺；薛凌律師則回，周非常明確指出薛凌與何志偉在大陸高唱「我們都是一家人」，但從任何管道搜尋均無法查到韓國瑜競選總統時有這些陳述，故認為周言論屬於捏造事實。

薛凌律師接著說，薛凌是民進黨資深黨員，但周言論影射抹紅她與敵對國家過從甚密，不僅與原告往來政治立場相違背，如被誤認為事實，會影響薛凌歷來從政的誠信，且與敵對國家過於親密也會影響大眾判斷薛凌對國家忠誠度。

周的律師再回，當天發表言論，目的不是貶損原告原意，是善意發表言論，不是要貶損原告名譽，應屬可受公評言論。

士林地檢署根據薛凌指述等，認周發表內容未盡查證義務，公開散佈不實言論等，損及薛凌聲譽、社會評價，依妨害名罪將他起訴。

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