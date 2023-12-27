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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴皮沒誠信！萬里宅 VS. 凱旋苑　侯3關鍵「合法繼承」站穩腳步

▲▼國民黨總統候選人侯友宜太太位於文化大學旁凱旋苑連日來被對手民進黨陣營猛攻，侯友宜被批一手拜關公一手包租公。圖為位於凱旋路11號的凱旋苑。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜太太位於文化大學旁凱旋苑連日來被對手民進黨陣營猛攻，侯友宜被批一手拜關公一手包租公。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

房產問題近日成為2024年總統大選主要候選人攻防焦點，民進黨總統候選人賴清德為替萬里違建爭議止血，將其公益信託；國民黨總統候選人侯友宜也因太太家族的凱旋苑成為話題，侯競辦27日出示侯妻任美鈴公開信表示，待2026年6月和管理公司租約到期後，就會改為青年房舍出租或改為社會住宅。表面上賴侯兩人都因為選情對房子做出處理，但實際比較，賴的萬里宅無論在合法性、繳稅與否，及財產申報部分，除了有嚴重制度上的瑕疵還硬拗外，更被質疑財產申報不實，反觀侯友宜的凱旋苑不僅是合法繼承，也是誠實納稅。

萬里宅「既存違建」 VS 「合法繼承」凱旋苑
賴清德老家違建爭議從今年9月被外界質疑，隨後新北市政府證實，其建物為「既存違建」，但綠營表示，當事人並未收到任何關於房屋遭認定為違建的任何通知，不知其稱遭新北市政府認定違建之資訊所據何來？新北市府重申，該案址是既存違建是事實，但新北市政府訂定有違章建築拆除優先次序表，對於既存違建秉持一貫處理原則。

因違建爭議不斷，賴清德在20日政見會中宣布，在礦區居住權獲得保障後，願意將老房子交付公益信託；但這樣的言論也再次遭新北市府打臉，稱賴宅雖已蓋好，但無使照及建照，形同幽靈房屋，「一棟沒有列冊在案的房屋，如何信託他人使用？」

隨後賴競辦又因發言人郭雅慧的一句「賴的萬里宅民國47年就存在」，新北市府只好再拿出空照圖來比對，而空照圖顯示是92年以後才出現的新量體；但綠營新北議員卓冠廷則回擊新北市府「定位推斷」是笑話，他自行輸入系統，一樣的座標定位離賴老家數十公尺；新北除再利用中央資料嚴格交互比對，也實地現勘。新北市府與綠營的攻防，也更加確認萬里宅就是違建的事實。

就在萬里宅風波爭議不休時，侯友宜太太家族的凱旋苑也再度被綠營拿來做文章。這個議題其實在2018年侯友宜選新北市長時就吵過一遍，但因為綠營在攻防中充斥諸多假訊息，侯辦今日只好公開侯妻任美鈴寫的公開信，強調凱旋苑是任美鈴在結婚前，從父親繼承部分凱旋苑的土地，依據民法第1017條規定，夫妻財產獨立，因此從娘家繼承而來的土地，乃至之後，由娘家出資所蓋的凱旋苑，都是任美鈴的財產，不屬於侯友宜。且凱旋苑是合法繼承，合法建造，從頭到尾都合法。

▲賴清德萬里老家,寓所,崗哨。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲賴清德萬里老家。（圖／記者郭世賢翻攝）

萬里宅補繳5年「地價稅、房屋稅」VS. 侯辦公布凱旋苑全部稅單
對於萬里宅，賴陣營曾多次強調，「皆有繳交房屋稅」。不過此話還是遭新北市府打臉表示，該土地過去均核課田賦，今年10月才改為要繳地價稅，11月底才收到地價稅，而收到的金額，依規定要補繳過去5年（107年至111年）的地價稅。據了解，賴清德老家補徵5年地價稅，共計不到1萬元。

而針對房屋稅部分，因過去賴家均無申報稅籍，因此沒有繳交房屋稅的要求，待申報後，將直接核定稅金要求補繳。因此從地價稅及房屋稅來看，賴家過去幾十年均無繳納，近期補繳的也只是依規定繳交近五年金額。

至於凱旋苑部分，侯辦今日除了公布凱旋苑的全部稅單外，任美鈴委任律師陳佳瑤也說，又昱公司對租金、押金，甚至包括押金利息都計算在內，都有開立發票，合法繳稅，以淨所得的33%來繳稅。而之所以會申請99個獨立門牌，是基於可以申請獨立的水電設施，方便租客使用並計算。

賴清德選舉多年財產申報未見「萬里宅」
從這次選舉的財產申報中可以看到，任美鈴名下有6筆土地，坐落地段清楚寫上「台北市士林區華岡段二小段」；至於賴清德萬里宅部分，儘管賴清德團隊之前聲稱該房屋47年時就存在，賴清德在民國96年繼承萬里土地，然在賴97、98年擔任立委期間，皆僅申報該筆萬里土地，卻無申報該處有房屋，可能有申報不實的問題。

民眾黨不分區立委候選人黃國昌也預告，明早10點會去監察院，抗議賴清德財產申報不實，痛批賴「依法該交付信託沒做，現在還要用公益信託當煙霧彈」。

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