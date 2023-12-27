萬萬里賴皮寮、台南毒爐渣爭議不解　侯辦要賴清德：不要閃躲

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萬里賴皮寮、台南毒爐渣爭議不解　侯辦要賴清德：不要閃躲

▲▼ 侯友宜競選辦公室競辦執行長金溥聰、副執行長謝政達、發言人黃子哲、律師陳佳瑤召開記者會，回應凱旋苑爭議 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜競辦執行長金溥聰、副執行長謝政達、發言人黃子哲、律師陳佳瑤召開記者會，回應凱旋苑爭議 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室27日為侯友宜太太任美玲家族的凱旋苑爭議召開記者會出面說明。競辦發言人陳柏翰表示，今日已公開對外澄清凱旋苑的一切謠言，包括公開與新壽公司簽定的租金、當年與文大的合約內容及繳納的稅金事宜；反觀賴清德仍有2大議題、3大疑問仍未向外界說清楚，要求賴清德不要閃躲。

陳柏翰先嗆，賴競總發言人郭雅慧刻意選擇視而不見萬里賴皮寮、台南毒爐渣兩大爭議，為了轉移賴清德的違建焦點，持續硬拗、抹黑。他們問，一、賴清德在立委任內的財產申報，對萬里老宅，為何只有申報土地，沒有申報建物？並在台南市長就職前將房子轉移給其子，是不是企圖規避申報？

二、賴清德卻聲稱有繳過稅，但卻查無稅籍資料，那就請賴清德提出證據，繳了多少稅？三、賴清德稱礦區房屋在區域計畫法通過後就禁限建，當地鄉親長期受害，那為何在立委、行政院長任內，完全沒有任何作為？

陳柏翰也表示，對於昨天代台南市民向賴清德提出的毒爐渣案三問，也依然持續龜隱，在此也要請賴清德正面回應，包括，一、郭再欽所擁有的「立德鑫」，不到兩年無縫接軌「明祥馨」的毒爐渣事業，其再利用執照，是不是賴清德任內、擔任行政院長之前所核發？

二、依據修法前的《廢棄物清理法》，其行為最高可處以最高30萬元的罰鍰，但為何賴清德的環保局會處以最低罰的6000元？三、2016年的賴清德環保局到底查了什麼？為什麼不敢向下開挖、擴大清查？這不是包庇什麼是包庇？

「賴清德到底在心虛什麼？」陳柏翰強調，如果沒問題，就請賴清德好好面對外界質疑，不要拿靠抹黑來轉移焦點；面對毒爐渣案，也不要再用一句「司法也做了判決，還了清白」來搪塞，更何況檢調單位就是因為在2016年時，被賴清德的環保局說詞所誤導，才讓郭再欽逍遙法外，不但埋在農地的毒爐渣沒有全面清查乾淨，還讓郭再欽可以繼續從事毒爐渣煉金事業。

陳柏翰指出，侯友宜競辦已經公開又昱公司與新壽公司的合約，其年租金為1150萬，價格較之前文化大學的1500萬還低。對於文大租金年漲5%的疑問，也清楚說明，又昱公司原先與文化大學是以一年2000萬的租金簽約，但文大擔心簽約後會不會住不滿，因此要求調降成1500萬，並協定每一年雙方擁有2個可以轉換合約的條件，一個就是漲5%，或者是提前解約，文大若認為合約不合理，當然可以提前解約；所謂漲5%，並不是一開始談好1500萬租金，然後每年漲5%，而是整棟租金先從2000萬降到1500萬後，再往上慢慢調5%，如果收的學生多了，或者是可以打平再來漲。

陳柏翰也說明，至於稅金部分，今天委任律師陳佳瑤也出示稅單表示，又昱公司在營業所得稅申報部分，以同業利潤的最高標準33%來繳稅；房屋稅部分只要有達到課稅現值標準，皆依法繳交，沒有達到課稅標準，當然稅捐稽徵機關就不會開稅單。
 

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