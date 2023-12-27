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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共官媒抖音最愛御用名嘴非郭正亮　IORG公布前10名：分責5大組

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲前立委郭正亮，在中共官媒抖音頻道引用上，排名位居第三名。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

台灣資訊環境研究中心IORG於26日發布一份研究資料，統計各中共官媒的抖音頻道，自今年7月至9月間，最常引用的台灣政論節目名嘴排名出爐，第一名為前外交官介文汲，第二名是學者賴岳謙，第三名為前立委郭正亮；而國民黨副總統候選人趙少康則排名第8。

根據IORG的研究，最常引用台灣名嘴的中共官媒抖音頻道前三名，分別為台海網、海峽報導與中國台灣網。前二者為福建日報報業集團，而中國台灣網屬於台辦系統。

另外，中共官媒抖音頻道最常引用的台灣政論節目名嘴前10名，第一名是介文汲，第二名為賴岳謙，第三名為郭正亮，第四名為前立委蔡正元；而國民黨副總統候選人趙少康則位列第8，國民黨立委候選人王鴻薇也居第10名。

在討論議題方面，根據統計，以「疑美論」最多，比例佔41.8%，批評日本核處理水議題有12.7%，第三則是讚揚中國華為，比例有11.9%。

此外，被引用前10名的名嘴也有議題分工，分成「外交組」、「政治組」、「軍事組」、「兩岸一家親組」，以及「主持人組」。在外交組方面，就以介文汲為主，其具有外交背景，時常批評美國國際事務與民主制度。

在政治組方面，有郭正亮、蔡正元、謝寒冰與王鴻薇，他們屬政治人物、媒體人背景，批評民進黨政府力道十足；而軍事組有帥化民、栗正傑，以退役將領的背景來批評國軍，美軍也無力保護台灣等；在兩岸一家親組方面，則是由賴岳謙跟唐湘龍為主，訴諸歷史情感，強調台灣是中國的一部分；最後主持人組，其主持人身份，常常出現在各種名嘴影片片段中，也讓他時常是中共官媒抖音頻道的常客。

其研究方法，是於2023 年 7 月 1 日至 9 月 30 日間，IORG 資訊環境資料庫共備份中共官方及官媒旗下 1,076 個抖音頻道（Douyin，非 TikTok）440,389 部影片，總時長約 3,922.78 小時。 • IORG 研究員選定中共中央、台辦系統旗下「中國台灣網」、「稿源」名單「中央新聞網站」、「華夏經緯網」、中共官媒「福建日報報業集團」旗下「海峽網」、「海峽報導」、「台海網」等5 個常見台灣相關內容的抖音頻道，在時間區間內共發布 3,281 部影片，系統辨認共 93,484 個人臉，再以研究員人工標註 40 位出現數量最多的台灣政論節目名嘴。

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