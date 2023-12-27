侯友宜回防嘉義市　支持者夾道歡迎！鞭炮、凍蒜聲不斷

▲ 國民黨及總統候選人侯友宜(二排左4)陪同黨籍嘉義市立委張秀華(二排左3)掃街 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨總統候選人侯友宜27 日回到嘉義故鄉，陪同黨籍立委候選人張秀華掃街拜票，沿途受到支持者夾道歡迎，鞭炮聲、「凍蒜」加油聲響徹雲霄。停留競選總部時，畢業年輕校友送上嘉中包包、印有「嘉中人」的休閒衫（意味侯號次3號），象徵「台灣換新衫」，期許政黨輪替、台灣更好。

「嘉義出總統！」兼任競選總部主委的市長黃敏惠，27 日也全程陪同侯友宜及張秀華車隊掃街，她提到諸羅（嘉義）建城 320 年，明年1月13日，嘉義人首次有機會當選中華民國總統，呼籲「嘉義人挺嘉義人」，讓嘉義的榮光

與驕傲可以傳遞到台灣每一個角落。

▲ 國民黨及總統候選人侯友宜與黨籍嘉義市立委張秀華廟宇參拜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

侯友宜首度踏進嘉義市總統與立委聯合競選總部，包括黃敏惠、張秀華、競總後援會總會長蔡金鍊、顧問團總團長胡懋麟、六位黨籍議員傅大偉、張敏琪、鄭光宏、陳家平、郭定緯、黃思婷及上百名支持者，一早就齊聚總部熱情歡迎侯友宜。



侯友宜抵達競選總部後，張秀華充當起導覽員為侯友宜介紹競選總部的內部陳設、設計意涵，隨後侯、張與黃敏惠共同走到有三人照片的主視覺牆簽名，侯友宜承諾未來當選總統，將協助嘉義市輕軌運輸、總圖書館興建案、嘉義航空站升級國際機場、增闢國際航線，並承諾嘉義市區鐵路高架化地方配合款，中央將全額負擔。

隨後，侯友宜、張秀華、黃敏惠3人登上掃街車繞行市區掃街，沿途許多市民熱情迎接、自發性拿出國旗高呼「凍蒜」，加油打氣聲不絕於耳，期間侯還到文財殿、九華山地藏庵參拜，文財殿主委羅元慶期盼「文定安邦、武定治國」，



結束完車隊掃街後，侯友宜返回競選總部參加律師團後援會成立大會，並一一授證給律師團召集人林德昇、黃曜春等 9 位律師，期許在選戰最後關鍵時刻，律師團能協助候選人公平、公正打完這場選舉，守住正義的最後一道防線。

侯友宜、黃敏惠與張秀華同台再次呼籲，嘉義人團結做伙，打贏年底關鍵選戰，「嘉義出總統」、「嘉義人挺家己人」，臨別時，侯友宜向在場超過五百位支持者喊話：「希望明年以總統當選人身份回來故鄉嘉義」。