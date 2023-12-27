讚侯太太以高道德處理凱旋苑爭議　王鴻薇：比賴清德太太值得尊敬

▲王鴻薇。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競辦今（27日）開記者會，出示侯妻任美鈴公開信，強調凱旋苑（前身為文大學生宿舍「大群館」）是合法繼承、依法出租繳稅，待與廠商租約期滿後，會將整棟樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。王鴻薇表示，凱旋苑從頭到尾都不屬於侯友宜，但任美鈴願意示範高道德的處理方式，兩相比較之下，民進黨總統候選人賴清德只會哭，而賴太太至今能如此真誠面對「賴皮寮」違建的難堪嗎？

「都是夫人牌，任美鈴更值得尊敬。」王鴻薇27日表示，今天賴清德記者會發布形象影片，打出夫人牌，很湊巧，侯友宜夫人也發佈了一封信，意外地讓兩位夫人產生強烈的對比。

王鴻薇說，針對凱旋苑爭議，任美玲即使自己的房子，是父親留給她與家人的財產，是在跟侯友宜結婚之前就已繼承的原有財產，即使法律上清清楚楚，從頭到尾都不屬於侯友宜，但她為了侯友宜，面對民進黨再度藉凱旋苑抹黑侯友宜，主動將凱旋苑目前未出租的50多間房，將作為「青年房舍」，提供房租補助。

王鴻薇也說，即使大家都知道，任美鈴房子合法繼承、合法出租、按時繳稅，賴清德的違建不但違法還涉及逃漏稅，但是任美鈴還是願意站出來，願意示範高道德的處理方式，兩相比較之下，賴清德根本就只會哭，雙方真的高下立判，格局、氣度都不是一個層級可以比。

王鴻薇表示，她就問一句，賴清德太太時至今日，能夠如此真誠的面對賴皮寮違建的難堪嗎？或許真的誠如任美玲說：「一個從政這麼多年的侯友宜，他們挖空心思後也只能用一棟屬於我不屬於他的房子來攻擊他，代表他真的沒有什麼缺失瑕疵可供批判了。」公道自在人心，相信大家會還給侯友宜一個公道。