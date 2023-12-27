黃昭順分析國民黨高雄立委選情　「坐一望二、搶三、往四努力」

▲國民黨高雄市黨部主委黃昭順。（圖／國民黨文傳會/提供）

記者鄭佩玟／高雄報導

國民黨今（27）日於高雄舉辦行動中常會，國民黨主席朱立倫喊話， 國民黨一定要團結，沒有任何自我，沒有任何小我，只有大我。國民黨高雄市黨部主委黃昭順致詞時分析選情，「國民黨的高雄立委選情漸入佳境，目前高雄8位國民黨立委候選人當中，已經有4位進入誤差範圍內，非常有機會坐一望二，搶三，往四去努力！」

朱立倫表示，國民黨今年第一次的行動中常會，也是在選前最關鍵的時刻特別到高雄，一方面表達國民黨中央對於高雄的支持、對於高雄的重視，同時給予國民黨在高雄最辛苦選區的8位立委提名同志人全力支持。

朱立倫表示，民進黨已經嚇到，沒辦法了，只能用奧步，用抹紅、抹黑的奧步，但民進黨對侯友宜沒有東西可以打了，打來打去就是5年前一再講的事情（凱旋苑），民進黨會用所有步術，因此他呼籲藍營支持者堅定意志，集中選票，全力支持侯友宜。

黃昭順隨後指出，高雄選情已漸入佳境，8位立委候選人已有4位與對手進入誤差範圍內，可說是會「坐一望二，搶三，往四去努力」，但民進黨用了很多抹黑的手法，在高雄最近還發生司法介選，還發現國民黨文宣發放遭到破壞，被集中丟到垃圾場。

黃昭順最後強調，要拜託藍營支持者在投完票當天，一起當監票員，在每一個開票所，看好開票過程中有沒有舞弊狀況，全部錄影下來。