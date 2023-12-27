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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆綠只能用「不屬於他」的凱旋苑攻擊　侯友宜妻不捨連累老公

▲▼侯友宜總部開票活動,新北市長當選人侯友宜與太太任美鈴一起登台宣布勝選。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜與妻子任美鈴。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜家族在文化大學旁的「凱旋苑」成為綠營猛攻焦點，侯友宜的太太任美鈴今（27）日透過侯辦發布一封公開信表示，自己不捨連累侯友宜，在2026年和廠商租約到期後，將把大樓改為青年宿舍或社會住宅；她也強調，外界挖空心思也僅能用不屬於侯友宜的房子來攻擊，代表侯友宜真的沒有什麼缺失可批判了。

任美鈴表示，關於凱旋苑，這是她父親留給他們家人的財產，是她在跟侯友宜結婚之前就已繼承的原有財產，法律上清清楚楚，從頭到尾都不屬於侯友宜。

此外，任美鈴透露，他們親愛的兒子當年因為火燒車事件離開了，她的母親也因為侯友宜終年忙於公務，曾經對侯友宜說過「你連我的孫子都顧不好」；因為母親當年擔心侯友宜擔任刑警，隨時都有危險，不知哪天出任務一去不回，所以用父親留下的這塊地蓋房子，希望讓女兒有個依靠。

任美鈴嘆道，母親留給她來照顧自己及孫女的房產，在2018年選舉時，曾被拿來藉故炒作，原以為經過詳細說明及社會各界嚴格檢驗後，已經雨過天青，想不到在這次大選，又再度被拿來混淆視聽。

任美鈴也強調，對一個從政這麼多年的侯友宜，外界挖空心思後也只能用一棟屬於她不屬於侯友宜的房子來攻擊，代表侯友宜真的沒有什麼缺失瑕疵可供批判了。她坦言，每次看到侯友宜因公忘私、疲憊的身影，都會很不捨，更不願看到因為她而連累侯友宜。

任美鈴最後表示，為了侯友宜多年來始終如一的信念，「我們全家人都會跟侯友宜緊緊站在一起。」

任美鈴的一封信，全文如下：

關於凱旋苑

這是我父親留給我們家人的財產，是我在跟侯友宜結婚之前就已繼承的原有財產，法律上清清楚楚，從頭到尾都不屬於侯友宜。

我們親愛的兒子當年因為火燒車事件，離開了我們，母親也因為他終年忙於公務，曾經對他說過「你連我的孫子都顧不好」。因為母親當年擔心他擔任刑警，隨時都有危險，不知哪天出任務一去不回，所以用父親留下的這塊地蓋房子，希望讓女兒有個依靠。

母親留給我來照顧自己及孫女的房產，在2018年選舉時，曾被拿來藉故炒作。原以為經過詳細說明及社會各界嚴格檢驗後，已經雨過天青，想不到在這次大選，又再度被拿來混淆視聽。

經過當年的紛擾後，房產後來就簽約租給新光人壽公寓大廈管理維護公司承租經營，改名為凱旋苑，分租價格也由他們自己來決定。

今天在選舉的最後階段，綠營人士再度藉「凱旋苑」抹黑、攻擊侯友宜，我感到無奈也十分不忍，侯友宜也因為牽連到我而為我抱不平，認為這是繼承家族土地的經營，沒有做錯事，我們卻遭到抹黑攻擊，他對我的父母也深懷歉意。這些，我都看在眼裡。

這整件事我們是合法繼承，合法建造，從頭到尾都合法，我們依法出租繳稅，沒有逃漏稅，我和女兒願意用最高標準看待自身，身為他的太太與家人，我們疼惜他走政治這條路的辛苦，我們願意用更大的善念來終結政治上的抹黑與貭疑。

因為和新光人壽廠商物業管理有合約限制，我們無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，我們全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年朋友，包括青年學生。等2026年6月和廠商租約到期後，我們就會透過例如崔媽媽包租代管方式將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

對一個從政這麼多年的侯友宜，他們挖空心思後也只能用一棟屬於我不屬於他的房子來攻擊他，代表他真的沒有什麼缺失瑕疵可供批判了。每次看到他因公忘私、疲憊的身影，都會很不捨，更不願看到因為我們而連累他。

但是他說，這件事我們不退縮、不閃避，因為我們沒有做錯事，現在你們只是想做得更多。公道自在人心，我們要真心相信我們付出每一份心力都在讓台灣變得更好。

為了他多年來始終如一的信念，我們全家人都會跟侯友宜緊緊站在一起。

簽署人：任美鈴

又昱實業有限公司代表人：侯昱帆

▲▼侯友宜夫人任美鈴針對凱旋苑聲明。（圖／侯友宜辦公室提供）

▲侯友宜夫人任美鈴針對凱旋苑聲明。（圖／侯友宜辦公室提供）

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