段宜康揭凱旋苑土地資料　批侯友宜妻「從頭到尾不屬侯」玩弄話術　

▲段宜康揭露凱旋苑土地使用狀況。（圖／翻攝自Facebook／段宜康，點圖放大，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜太太任美鈴今（27）發布聲明，將於2026年6月「凱旋苑」租約到期後，改為青年房舍出租或社會住宅。不過，民進黨前立委段宜康揭露多筆土地登記資料指出，任宣稱「從頭到尾都不屬於侯友宜」等語是玩弄話術，因為兩人婚後，仍於1993年收購私人土地、1995年買國有土地、任家人也將土地賣給婚後成立的又昱公司。

段宜康今天下午透過臉書指出，任美鈴公開信寫道：「這是我父親留給我們家人的財產，是我在跟侯友宜結婚之前就已繼承的原有財產，法律上清清楚楚，從頭到尾都不屬於侯友宜」，這段話不是事實。

段宜康說明，他先敘明幾個關鍵時間點：1980年12月26日任美鈴之父任阿德老先生仙逝；1983年侯友宜、任美鈴締結良緣；1984年6月18日任阿德名下陽明山土地完成繼承登記，由任美鈴、任媽媽李紅綢女士和任美鈴的一位姊妹分別繼承；1994年11月25日任美鈴出資2400萬，成立資本額2500萬的「友友投資有限公司」，並登記為公司代表人；1996年4月2日取得現在叫凱旋苑的這棟建物的建築執照；2001年8月28日友友投資改名「又昱實業有限公司」，代表人仍然是任美鈴；2008年侯友宜岳母李紅綢女士仙逝。

對於凱旋苑使用土地的狀況，段宜康揭露，任美鈴自任阿德老先生繼承來的土地地號很多，在1997年6月28日合併為華岡段二小段0616-0000這一個地號，但合併前的616地號原本地主姓吳，1993年12月18日賣給任美鈴；720-2地號原本的地主有6位，任美鈴在1994年8月5日經由交換取得這筆土地。

段宜康指出，2003年11月26日任美鈴又把原來地號716、717、719-1、719-2、719-3任媽媽和姊妹繼承來的土地，合計100坪打包賣給自己的「又昱公司」。

段宜康質疑，「侯夫人的公開信在玩弄話術。無論婚前婚後，她繼承來的財產的確是個人的，但凱旋苑是婚後出資成立公司興建，當然是夫妻共同資產」，包括1993年收購的私人土地、1995年買的國有土地，以及任媽媽和不知道是任姊姊和任妹妹賣給又昱公司的土地，這樣些也都是和侯友宜共同的財產。

段宜康批評，「侯夫人，您說『從頭到尾都不屬於侯友宜』，這樣獨吞也太狠了吧」。他補充，因為地號又合併又分割，土地登記簿等資料太多，他猜大家也不一定有耐心看，所以只列舉一部份，但如果侯太太不給侯市長看自己的財產，他再免費提供閱覽。