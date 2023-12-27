凱旋苑2026年約滿改為社宅　民進黨：侯友宜別轉移焦點

▲文化大學旁凱旋苑成為選戰焦點。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜太太任美鈴今（27）宣布，文化大學旁邊的「凱旋苑」出租套房將於2026年6月租約到期後，改為青年房舍出租或改為社會住宅。對此，民進黨發言人張志豪表示，呼籲侯友宜不要轉移焦點，複利漲租、年收租金又是多少？還有設立一戶一門牌涉逃漏稅近新台幣400萬元，請侯面度社會質疑。

張志豪今天表示，呼籲侯友宜直接面對社會質疑，不要轉移焦點，重點在於侯友宜作為總統候選人，必須面對外界對侯家財產的質疑，還有侯友宜面對居住正義，說一套做一套的手法。

張志豪說明，這也就是侯家的又昱公司在100年跟文化大學所訂的租約裡面可以看到，以前一年的租金為基準年漲5%，這就是複利計算，短短幾年侯家每年會有高達兩千萬的租金收入，另方面又昱公司跟新壽訂的合約，年收租金又是多少？還有設立一戶一門牌逃漏房屋稅近400萬，侯友宜還是沒有說清楚，請侯友宜親自面對社會各界的質疑，不要再躲避質疑。

此外，賴清德競選總部發言人郭雅慧回應，事實上侯友宜還是迴避了大家對他的質疑，尤其是他與新壽公司到底是什麼關係？每年收了多少租金？希望他不要迴避，能夠正式的說出來。