為凱旋苑滅火！　侯友宜太太出手：2026年6月約滿將改為社宅

▲任美鈴委任律師陳佳瑤回應凱旋苑爭議 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜因家族擁有文化大學旁邊的「凱旋苑」出租套房，近期成為總統選戰攻防焦點，侯友宜競選辦公室今（27日）也提供侯太太任美鈴的一封信，信中提到，等2026年6月和管理公司租約到期後，就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。

侯競辦副執行長謝政達表示，2018年侯友宜競選新北市長時，就曾連續開了好幾場記者會澄清此事，沒想到5年後還要繼續開此記者會。接著，記者會現場先還原2018年6月30日新聞，當時針對新北市長爭霸戰，侯友宜同樣也因大群館遭抨擊，執行長金溥聰表示，內容與近來民進黨質疑內容完全一致，當時侯友宜已完整說明。

謝政達也出示房屋租賃契約，從原本是用1500萬簽約，合約價格一年是1150萬，比當初和文化大學簽訂的租賃契約更便宜。他強調，從昨天開始網路上影片和對手不斷攻擊，侯友宜每年賺2000萬的包租公，這都是不實事情，針對此事，選辦一定會提出告訴，不容外界刻意抹黑。

任美鈴則在信中提到，凱旋苑是她父親留給家人的財產，是她跟侯友宜結婚之前就已繼承的原有財產，法律上清清楚楚，從頭到尾都不屬於侯友宜。

任美鈴指出，他們的兒子當年因為火燒車事件離開，母親也因為侯終年忙於公務，曾經對侯說過「你連我的孫子都顧不好」。因為母親當年擔心他擔任刑警，隨時都有危險，不知哪天出任務一去不回，所以用父親留下的這塊地蓋房子，希望讓女兒有個依靠。

任美鈴說，今天在選舉的最後階段，綠營人士再度藉「凱旋苑」抹黑、攻擊侯友宜，她感到無奈也十分不忍，侯友宜也因為牽連到她而為我抱不平，認為這是繼承家族土地的經營，沒有做錯事，他們卻遭到抹黑攻擊，他對我的父母也深懷歉意。「這些，我都看在眼裡」。



任美鈴表示，因為和物業管理公司有合約限制，無法改變出租價格，凱旋苑目前尚有50幾間空屋，他們全部以捐款方式補貼資助想要在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年朋友，包括青年學生。等2026年6月和廠商租約到期後，他們就會透過例如崔媽媽包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。