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社會 社會焦點 保障人權

侯辦不忍了！告賴清德等5人「造謠抹黑凱旋苑」意圖使人不當選

記者劉昌松／台北報導

2024總統大選將至，國民黨候選人侯友宜家族的「凱旋苑」租金爭議成為話題，侯友宜競選辦公室質疑，民進黨刻意遮掩凱旋苑已信託管理的事實，又把侯的補助私校政策，抹黑成侯要藉此從凱旋苑拿到收入，是張飛打岳飛的不實謠言，侯辦代表27日下午到台北地檢署，按鈴告發民進黨主席賴清德等5人，違反意圖使人不當選與誹謗罪。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲侯友宜競選辦公室副執行長謝政達(左起)與律師葉慶元，按鈴告發民進黨主席賴清德等人。（圖／記者劉昌松攝）

侯友宜妻子任美鈴家族在文化大學附近的「凱旋苑」，從侯友宜競選新北市長時就開始成為競選爭論議題，民進黨近日爆出凱旋苑每年調漲租金5%，民進黨籍立委吳思瑤、何博文、林楚茵27日更舉行記者會，公布文大簽租凱旋苑的「不平等合約」，估計侯家2011年至今，從學生身上賺超過3億元，侯市長成了「3億探長」。

面對外界接連質疑，不只任美鈴與女兒侯昱帆發表聲明，強調凱旋苑出租繳稅一切合法，願意用最高標準看待自身，侯友宜競選辦公室副執行長謝政達也指出，懷疑民進黨中央故意散布抹黑，因此控告賴清德、民進黨秘書長許立民、以及立委吳思瑤、何博文、林楚茵共5人，「意圖在選舉最後關頭移轉焦點，把賴清德違建問題，透過這樣抹黑手段移轉」，「雖然今天(27日)告的對象是5位，未來任何製作看板或播放這樣影片，每播放1次就追加告訴1次。」

陪同提告的律師葉慶元補充表示，侯友宜夫人家族繼承得來的財產，不是侯友宜的，民進黨製作的影片，故意忽略凱旋苑已經信託的事實，「把夫人的財產抹黑成是侯友宜的財產，或是把侯友宜要補助私立學校的政策，扭轉成就是要讓侯友宜從凱旋苑拿到個人收入，明顯是張飛打岳飛，風馬牛不相及，意圖使人不當選罪要處罰的，就是這樣散布不實言論的行為。」

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