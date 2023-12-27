最便宜168元入手！4大超商「新春福袋」一次看　瑪莎拉蒂、金塊大放送

▲7-11「2024年開運金喜福袋」攜手8大超人氣肖像，獨家推出53款全新福袋選擇。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

新年即將到來，許多民眾都會買福袋試試手氣！以下就整理4大超商「2024新春福袋」款式、開賣時間超完整懶人包，其中，最便宜只要花168元就能買到福袋，而2024新春福袋祭出的獎項也十分驚人，幸運兒有機會將瑪莎拉蒂、賓士、金塊、鑽戒帶回家。

●7-11

7-11「2024年開運金喜福袋」開發Hello Kitty龍年造型、史奴比龍年限定、迪士尼福倒翁系列、卡娜赫拉出道20周年、貓貓蟲咖波10周年、淘氣奇奇蒂蒂系列、軟萌小熊維尼系列、粉嫩熊抱哥系列等8大全新圖素，推出46款肖像福袋，分別有299元、499元、699元、1299元、1699元5種價格選擇，將於2024年1月10日凌晨00點於超過6800家7-11門市現貨開賣，限量逾50萬個，各店販售數量、款式及庫存依單店實際上架為準。

▲299元福袋分為水桶束口包款、PVC防潑水拉鍊提袋款、兩用伸縮束口包款，共12款選擇，總限量逾20萬個。



▲▼499元福袋分為背提兩用保冷袋+手提保溫瓶、背提兩用保冷袋+1L大陶碗、25L收納籃+大地墊，共12款選擇，總限量逾18萬個。



7-11「2024年開運金喜福袋」依照不同價位開發11種創新福袋型態，299元主打水桶束口包、PVC防潑水拉鍊提袋、兩用伸縮束口包款；499元以背提兩用保冷袋+手提保溫瓶、背提兩用保冷袋+1L大陶碗、25L收納籃+大地墊；更首度推出699元福袋，開發三用包+兩用頸枕毯、提把摺疊收納箱桌+兩用頸枕毯；1299元福袋選擇切入家電結構，首推超高CP值IH爐、過年圍爐升級大容量5L多功能料理鍋；1699元福袋更推年年秒殺暢銷的美國旅行者肖像聯名20吋行李箱，以上每款福袋皆附有同款肖像主題限定紅包袋，粉絲們必珍藏。

▲699元福袋為首度推出，分別為三用包+兩用頸枕毯、提把摺疊收納箱桌+兩用頸枕毯，共4款選擇，總限量逾6萬個。



▲▼1299元福袋有IH爐、5L多功能料理鍋，共12款選擇，總限量逾3萬個。



▲1699元福袋更推美國旅行者肖像聯名20吋行李箱，共6款選擇，總限量近2萬個。

新年擴大OPEN POINT會員獨享服務，2024年7-11開運金喜福袋再加碼7款OPEN POINT APP限定精品福袋，將於1月10日上午11點線上開搶，這次攜手OPEN!、野獸國、THERMOS膳魔師、Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋品牌，推出7-11限定OPEN!龍年福袋，內含OPEN!龍年限定提箱、OPEN!春捲包、OPEN!包裝零食；野獸國龍年限定玩具總動員吉祥話公仔盲盒福袋，更有機會抽中芋泥蛋糕款三眼怪公仔；膳魔師推出24cm不沾湯鍋三件組、28cm+18cm不銹鋼雙鍋四件組；瑞仕鑽石鍋更挑戰市場最低價！推出20cm、26cm不沾鍋，以最低市價0.8折起超殺優惠，讓消費者輕鬆帶回家。

▲499元OPEN!龍年福袋，限量1000組，內含硬殼手提箱1入、限定春聯三件組、OPEN!春捲包1入、門市零食組合4件。



▲699元野獸國龍年限定MEA公仔福袋，限量1萬組，內含龍年限定抱抱龍1款、隨機附上2款玩具總動員人氣角色新春吉祥語錄公仔或有機會其中1款獲得隱藏版芋頭蛋糕款三眼怪公仔，再加碼1包5入的BT21設計款口罩。

7-11「2024年開運金喜福袋」線上線下共53款選擇，每款內容物包括全新開發限量周邊商品、零食飲料商品組合，以及價值超過6000元以上的商品/品牌優惠券、網羅人氣品牌優惠券，包含星巴克特大杯飲料好友分享券、築間火鍋憑券享肉品/海鮮7選1、燒肉Smile憑券享肉品/海鮮9選1、雄獅旅遊日本全線票券享95折、摩曼頓滿千折200元、Surfshark VPN免費體驗3個月等。

999元(含)以上福袋優惠券更加碼贈送星巴克免費中杯美式咖啡1杯、海昌隱形眼鏡買1送1、漢堡王買1送1券、7-11賣貨便免運券1張等，優惠券總價值上看8000元，絕對物超所值；不僅如此，每款福袋皆附有抽獎券，並依福袋價位由低至高分別加贈1次、2次、3次、4次、6次抽獎機會，購買福袋價位越高、中獎機會越高。

本次開運金喜福袋抽獎獎項：

頭獎：瑪莎拉蒂GrecaleGT跑旅-2名，市價348萬/台



貳獎：雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日-1名，市價75.9萬



叁獎：星宇航空-美國舊金山雙人來回機票-10組，市價6萬/組

▲7-11「2024年開運金喜福袋」頭獎為市價348萬元的瑪莎拉蒂GrecaleGT跑旅。

●全家

全家2024年新春福袋今年一共網羅18款選擇，1月1日上午10時起搶先開賣「祥龍福袋」，內含價值200元的零食飲料、價值60元至80元的FamiCollection冷飲兌換券，以及專屬贈品（精美禮物或商品兌換券）及抽獎券1張，售價249元，全台限量80萬個，除外還有「卡通肖像」、「品牌聯名」、「料理福箱」等3大主題福袋，預計於1月10日開賣。

▲全家龍年福袋一共祭出18款選擇。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲超可愛雙子仙子、布丁狗旅行包福袋。

其中，卡通肖像福袋有11款式任選，特意攜手台灣與日本人氣7大卡通肖像包括吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子、航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫推出限定組合，「束口收納籃」福袋有航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫款款式，而「置物箱」福袋則推出吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子款式，內含束口收納籃、果凍收納包、商品兌換券及抽獎券，售價499元，全台限量6.6萬個。

「旅行包」福袋則有雙星仙子、布丁狗等2款式，內含肖像收納包、肖像冷水壺、商品兌換券及抽獎券，售價599元，全台限量2萬個；再來是售價799元的「航海王2用包」、「馬來貘休閒運動包」等福袋，組合內含肖像冷水壺、商品兌換券及抽獎券，全台限量2.6萬個；除外還有「全家好神保冷袋」福袋，內含保冷提袋、點心盤、商品兌換券及抽獎券，售價399元，全台限量6000個。

▲4款品牌聯名福袋皆有加碼獎項可抽。

除外，「品牌聯名」福袋則有4款選擇，有「2024迪士尼授權新春福袋」，內含2至3樣迪士尼授權包袋類、文具小物或禮品，售價399元，還能加碼抽iPhone15，全台限量15000個；「2024PQI 3C新春福袋」內含3項3C周邊，售價599元，加碼可再抽市價逾8萬元的KYMCO iONEX S6電動車、iPhone15等好禮，全台限量11000個。

「奇思2024新春福袋」內含3項奇思品牌商品，售價699元，可加碼抽iPad Pro；最後的「2024野獸國龍年福袋」內含夢精選系列7吋公仔、MEA3吋盒玩、禮品等，售價799元，加碼還有機會抽中木須龍新年限定版MEA公仔（限量3000隻）、全家2024年限定版珍珠奶茶三眼怪MEA限定（限量1000隻）、LS-蜘蛛人1:1雕像（價值390000元、1名）。

最後則是今年首度推出的「FamiSuper料理福箱」，有「中式禮盒」、「西式禮盒」共2款式選擇，「中式禮盒」內含五木、楓康等品牌麵食及東泉醬料、湯品、調理包等10項料理商品，還有抽獎券、霜淇淋兌換券等禮，售價688元，全台限量700組；「西式禮盒」則網羅茉莉等品牌麵食、醬料、奧莉塔油品、湯品等8項料理商品及抽獎券、霜淇淋兌換券，全台限量300組，售價888元，於43家FamiSuper超市店限定販售。

▲全家龍年福袋送出5台賓士車。

以上18款福袋內含的專屬抽獎券皆可參加抽獎，有機會抽中市價170萬以上的「THE NEW B-CLASS B180賓士車」共5台，總價值近900萬元，貳獎則祭出20組萬元全盈+pay儲值金，參獎至玖獎則是規劃10萬元旅遊金、Switch、健身環大冒險等好禮，總價值超過千萬元，只要於指定時間內於APP抽獎趣完成登錄，就有機會把賓士車開回家。

●萊爾富

萊爾富即日起陸續開賣5款新春福袋，首先為「龍年福袋」，每包售價200元，全台限量15萬包，內含抽獎券1張和6個隨機商品（零食、糖果巧克力、飲品或日用品等商品），且每張抽獎券享有雙重中獎機會。

第一重立即刮：萊爾富祭出總獎值約達168萬元的大獎商品（因獎項含有黃金，將以2023年12月6日的盤後交易黃金牌價計算，金價將隨國際市場價格浮動），包含特獎幻彩條塊10g(30名)與Hi Café 金卡-壹錢捌分(30名)、iPhone 15 128G(5名)、Nintendo Switch(1名)，還有家電(23名)、餐飲商品卡(14名)，以及萊爾富整買零取一年份的光泉指定鮮乳365瓶(10名)與樂法鋁箔包-紅茶365瓶(25名)等多元豐富獎品；第二重序號抽頭獎黃金條塊500g（*金價將隨國際市場價格浮動），需於2024年3月15日前完成登錄，就有機會將價值約百萬的黃金搬回家。

▲萊爾富即日起開賣「龍年福袋」，全台限量15萬包，每包售價200元，皆含抽獎券1張和6個隨機商品，抽獎券享有雙重中獎機會，有機會將價值百萬的金塊或iPhone 15等大獎帶回家。（圖／萊爾富提供，下同）

同步還有2款寵物福袋，每包售價399元的「Let's Eat Together 狗狗幸福禮盒」（全台限量2000盒）與「喵來富-貓咪零食超值福袋」(全台限量1500包)，以及每包售價799元的「2024資訊福袋」(全台限量2500包)；另也於Hi-Life VIP APP萊購物與萊爾富319間指定門市應景推出會員限定、超商獨家首賣的「monomill年末大掃除の福袋」(每包售價239元，全台限量1800包)，還有機會抽中頭獎頂級A5秋田牛禮盒。

▲萊爾富也於即日起開賣《七龍珠》2款龍年限定福箱，內含1張發財卡與七龍珠授權商品，與「龍年福袋」同享雙重中獎機會。

不僅如此，萊爾富更重磅與日本經典動漫《七龍珠》聯名合作，即日起開賣2款龍年限定福箱，包含每箱售價399元的「七龍珠超系列龍年限定福箱」(全台限量9萬箱)與每箱售價799元的「七龍珠Z系列龍年限定福箱」(全台限量1萬箱)，福箱內含1張發財卡與七龍珠授權商品，與「龍年福袋」同享雙重中獎機會。

●OK mart

OK mart推出「龍年歡喜包」，內含7至8款糖餅、飲料，另附刮刮卡1張，一共有5款內容物組合，售價168元，再加碼首度開賣全新「3C福袋包」，袋袋皆有無線藍牙耳機、隨機配置快速充電器、多角度桌面手機平板支架、3合1充電線、磁吸LED充電感應燈等商品，以及刮刮卡1張，總價值超過1688元，售價每包799元。

▲OK mart今年推出2款龍年福袋。（圖／OK mart提供，下同）

7款福袋中的刮刮卡張張有獎，頭獎祭出「亞帝芬奇星光耀眼VIP訂製款GIA1.5克拉鑽戒」，市值高達約30萬元，另外還有Tokuyo7星級首席之座按摩椅SC-395、Apple watch SE 44mm GPS版、小米掃拖機器人S10、台亞加油站加油金5000元、E-books D40重低音藍牙喇叭、RASTO AP5分離式萬用不沾鍋、OKmart禮券2000元、RASTO AM2極輕量按摩筋膜槍、卡朵 FJ1森呼吸負離子香氛保濕水氧機等百項好禮，同步還和太古可樂合作福袋獎項，有福袋專禮「可口可樂鴻運當頭氣炸烤箱」、「可口可樂多層收納箱」等，總價值超過300萬元，1月10日起於全門市開賣，全台限量10萬包。

▲CP值爆棚的「龍年歡喜包」售價168元，內含多款糖餅，還能抽價值30萬元的鑽石頭獎。

▲今年加碼推出全新「3C福袋包」。

▲OK mart新春福袋全台限量10萬包，內含刮刮卡張張有獎。