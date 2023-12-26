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喝爆！超商咖啡飲品「買1送1」　限時2天快買

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」推出氮氣冷萃咖啡、氮氣玫瑰烏龍果茶「買1送1」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

絕對要喝爆！雖然聖誕節過了，但超商還是有一系列咖啡飲品優惠等買，原價110元的2款氮氣系列飲品限時下殺「買1送1」，可要趕快把握便宜買；另外，即日起至12月29日止，超商還有4大咖啡飲品組合優惠，包含特大杯美式／拿鐵任選12杯580元、純奶茶／純奶青任選12杯400元等，最高可省下290元。

7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」推出氮氣系列飲品優惠，即日起至12月27日止，氮氣冷萃咖啡（原價單杯110元）、氮氣玫瑰烏龍果茶（原價單杯110元）可享買1送1。

另外，7-11 OPEN POINT行動隨時取則有CITY咖啡飲品組合優惠，即日起至12月29日止，品項有「CITY CAFE特大杯系列美式/拿鐵任選12杯580元」、「CITY CAFE西西里風系列咖啡任選12杯670元」、「CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選12杯400元」、「CITY CAFE風味拿鐵系列熱飲任選12杯470元」。

▲▼7-11 OPEN POINT行動隨時取聖誕節優惠。（圖／7-11提供）

▲聖誕節咖啡飲品組合優惠一次看，最高可省下290元。

麥當勞「年終暖心優惠」第2周優惠出爐，即日起至12月31日於全球版APP祭出「7大品項買1送1」，包括大薯、薯餅、6塊麥克雞塊、經典那堤（熱） 、中杯可樂、中杯可樂Zero、中杯雪碧等，提醒部分優惠限平日兌換；還有「買任一超值全餐送小杯玉米湯或勁辣香雞翅」，以及「買4盎司牛肉堡／雙層4盎司牛肉堡單點就送中薯或金黃地瓜條」、「買4盎司牛肉堡／雙層4盎司牛肉堡套餐送4塊麥克雞塊」等好康。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞本周超殺優惠券出爐。（圖／麥當勞提供）

加碼還有「單筆消費滿200元現折20元」、「滿300元現折30元」、「滿500元現折50元」、「滿1000元現折100元」等滿額折抵優惠券。

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