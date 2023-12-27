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2大超商「元旦優惠」先看！咖啡買1送1爽喝　百項夯品下殺第3件0元

▲▼7-11元旦連假優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11將在2024年1月1日至1月3日推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，期間購買指定商品單筆滿222元立折22元、滿999立折110元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

元旦連續假期即將到來，迎接嶄新的2024年，以下整理2大超商搶先公佈的「跨年優惠」，其中，大家最愛的咖啡優惠包含「特大杯美式下殺27元」、「美式／拿鐵買1送1」等，還有「霜淇淋2支59元」、「指定品項第3件0元」等，一定要把握便宜買。

●7-11

7-11全台門市將在2024年1月1日至1月3日推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，期間購買禮盒、CITY系列、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點等12大指定類別商品，單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元加碼好禮4選1，可選舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50周年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯或babydream濕巾1串(3入)。

▲▼7-11元旦連假優惠。（圖／7-11提供）

▲除了單筆滿222元立折22元、滿999立折110元之外，結帳金額滿999元加碼好禮4選1，可選舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50周年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯或babydream濕巾1串(3入)。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲活動期間特大杯美式買2送2（原價單杯60元），2組優惠價240元，搭配滿額222元折22元，折扣後單杯只要27元。

不僅如此，「OPEN POINT會員專屬新年慶」再加碼指定品項優惠，包含GODIVA雪糕任選4件222元、哈根達斯雪酥買2送1、農心辛辣白菜風味拉麵買2送2等；CITY系列飲品則有4大優惠組合，分別為特大杯美式買2送2、特大杯拿鐵買2送1、熱咖啡珍珠歐蕾買2送2、香鑽水果茶買2送2，以上優惠皆可搭配滿額立折活動。

●全家

全家門市今（27）日起搶先展開為期6天的「聰明消費學」活動，2024年1月1日前購買全店指定夯品，可享同品牌同價位「第3件0元」，商品包含飲料、巧克力、零食、泡麵、冰品、保健食品、發熱衣等，合計超過180項指定商品可選擇。

▲▼全家。（圖／業者提供）

▲全家跨年優惠出爐。（圖／全家提供）

全家APP隨買跨店取則將在12月29日起至2024年1月1日止祭出「8大商品組合優惠」，包含Let's Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋等都有，並規劃588元、2024元2種價位可享52折至61折優惠，其中，588元優惠組合包含「私品茶40元飲品25杯」、「私品茶55元飲品18杯」、「私品茶65元飲品15杯」，以及「Fami!ce霜淇淋20入」，口味皆可任選。

2024元組合則可選擇Let's Café「大杯特濃美式65入」、「大杯特濃拿鐵55入」，以及「大杯經典美式、大杯單品美式各27入」和「大杯經典拿鐵、大杯單品拿鐵各23入」，8款組合每人各限購1組，飲品類皆不限冰熱，兌換期限至2025年1月31日。

▲▼「全家X畬室」聯名濃黑巧克力霜淇淋回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲霜淇淋2支下殺59元。（圖／記者蕭筠攝）

期間加碼在APP優惠趣專區祭出「3大優惠券」限量領，包括「Let's Café大杯單品美式買1送1券」、「Let's Café大杯單品拿鐵買1送1券」，各品項限量50萬張，每人各限領1張，兌換期限皆至2024年1月7日；還有「Fami!ce霜淇淋2支59元」優惠券，限量30萬張，每人限領1張，兌換期限至2024年1月3日。

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