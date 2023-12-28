超商最新「東坡肉飯糰」！入口即化太過癮　川辣水煮魚燴飯超銷魂

▲7-11「星級饗宴」自即日起首度與南投日月潭頂級飯店子品牌「涵碧美饌」展開全新合作，共同開發5款美食新品。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

歲末年終要吃點好料犒賞自己，就有超商攜手日月潭頂級飯店，嚴選在地食材推出多道星級超商料理，其中，「紹興東坡肉飯糰」超欠吃，入口即化的東坡肉搭配香噴噴的米飯，大口送進嘴裡有夠過癮，而「川辣水煮魚燴飯」每片魚片都超鮮嫩，麻辣鮮香超下飯，現在就衝超商開吃了。

7-11自有品牌「星級饗宴」即日起首度與日月潭頂級飯店子品牌「涵碧美饌」展開全新合作，延續涵碧樓酒店的渡假美學，雙方跨界合作將頂級的私房美饌於超商販售，由涵碧樓館內中餐廳「湖光軒」主廚指導下開發多道採用在地食材的中式招牌手藝料理，並將日月潭夢幻湖景妝點設計於包裝，打造高雅精緻的超商鮮食體驗。

7-11攜手「涵碧美饌」共有5款新品，首推南京涵碧樓傳承的經典早餐「御膳美齡粥」（售價69元），使用豆漿為基底，搭配在地山藥及冰糖熬煮，口感清甜、豆香濃郁；「紹興東坡肉飯糰」（售價59元）為湖光軒私藏20年獨家配方，以在地紹興酒以及秘製香料慢火熬煮，東坡肉肥瘦入口即化帶有紹興酒香氣，與米飯完美結合。

▲「紹興東坡肉飯糰」香氣十足，大口咬下超滿足；「御膳美齡粥」口感清甜、豆香濃郁。



「川辣水煮魚燴飯」（售價109元）由湖光軒主廚秘製湯底，多種中藥慢火滾煮麻辣湯底搭配岡山豆瓣醬等川式調味，以米酒醃漬、紅油爆香鮮嫩魚片，麻辣鮮香超下飯；「橙汁排骨」（售價69元）以紹興酒醃製在地無骨豬肉充分滾打入味，酥炸至金黃誘人色澤再裹入特調比例橙汁醬及芝麻增加香氣，肉質軟嫩酸甜。

▲「橙汁排骨」肉質軟嫩、酸甜滋味；「川辣水煮魚燴飯」魚片鮮嫩、麻辣鮮香超下飯。



▲「馥郁紅茶葡萄軟歐」選用南投在地阿薩姆紅茶搭配些微紅酒，入口淡淡紅酒味、尾韻清甜紅茶香，再加入葡萄乾與蔓越莓及核桃增加口感。

更以日月潭在地特產阿薩姆紅茶作為靈感開發「馥郁紅茶葡萄軟歐」歐式麵包（售價45元），以紅酒麵糰低溫發酵，入口淡淡紅酒味、尾韻清甜紅茶香，加入葡萄乾、蔓越莓及核桃增加咬感，口感鬆軟，內餡豐富，層次紮實。

現在吃「涵碧美饌」5款新品還可搭配優惠，即日起至2024年1月9日止，於OPEN POINT APP購買涵碧美饌系列商品，可享OPEN POINT 1點+現金省10元優惠，任2件回饋20點OPEN POINT點(優惠不合併計算)，系列跨飯糰、麵包、燴飯、個人化冷凍，一次選購2件回饋更多。

▲麥當勞人氣早餐「蕈菇滿福系列」回來了。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞「蕈菇滿福系列」重磅回歸，以軟Q帶勁的春麥滿福麵包搭配滿滿切片蕈菇佐黑胡椒調味，每一口都能吃到濃郁蕈菇香，首推超人氣「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」，還放進2層香煎多汁豬肉片、滑嫩太陽蛋和切達起司，層層堆疊豐富口感，單點售98元。

還有「蕈菇豬肉滿福堡」單點售68元、「蕈菇滿福堡」單點售70元、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」單點售78元及「蕈菇青蔬滿福堡」單點售78元；期間加碼把經典早餐「滿福系列」換上全新保好運包裝，特意延續御守元素作為設計發想，打造吃滿福加持好運的美好寓意，而「蕈菇滿福系列」包裝更添幸運的粉色和吉利的淡橘底色，即日起至2024年2月27日限時開吃或售完為止。

▲滿福系列換上全新保好運包裝。

除外，2024年1月10日起至1月16日止，麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」也推出「4款豬肉滿福堡加蛋早餐組合下殺6折起優惠」，優惠品項包括「豬肉滿福堡加蛋+經典那堤（冰／熱）」4入組，優惠價320元，現省212元、「豬肉滿福堡加蛋+蜂蜜奶茶（冰／熱）」4入組，優惠價300元，現省196元、「豬肉滿福堡加蛋+經典美式（冰／熱）」4入組，優惠價260元，現省164元、「豬肉滿福堡加蛋+蜂蜜紅茶（冰）」4入組，優惠價280元，現省176元。