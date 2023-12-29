尾牙抽中最有感！8大熱門抽獎品排行　網友熱議上榜愛獎生活必備不怕雷

▲現金紅包向來是尾牙抽獎最有感的一大獎項。（圖／記者廖婕妤攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

歲末年終吃尾牙，抽獎活動是許多員工最期待的環節，人人都希望能被幸運之神眷顧，抽中大獎或各項好禮，不過有些獎品大受歡迎，有些卻是令人哭笑不得，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「尾牙抽獎禮物」相關話題網路聲量，整理出網友熱議的尾牙抽獎禮物排行。

根據網路聲量調查結果，發現「紅包」受到最多網友熱議，當中有許多人認為「現金」最有感，就有人發文問「尾牙禮物要準備什麼？」，引來其他人回應「現金才最好」、「禮物抽到現金才爽」、「同事都超愛現金的，不愛錢工作是做身體健康的嗎」，表示希望尾牙抽獎時能夠獲得紅包，除了可以自行運用外，也不用擔心抽到不符合自身需求的獎項。

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▲近一年內網友針對「尾牙抽獎禮物」相關話題討論。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

「手機」、「電視」等電子用品也是許多人熱議的抽獎禮品。有人提到尾牙獎項怎麼選擇，就有網友說「電視基本上最不用擔心」、「可以抽電視呀！我覺得很讚欸」，而知名科技公司尾牙獎項中也含有多台智慧型手機，引起社群熱議，紛紛投以羨慕之情。

排行上受歡迎的還有「電腦」，若能夠在尾牙時抽中，有人認為可以藉此汰換家中的舊電腦，或是上網賣掉賺一筆額外收入，因此成為許多上班族的愛獎。此外，遊戲機、黃金、禮券、汽車也被網友認為很誘人，是尾牙抽獎上值得期待的熱門獎項。