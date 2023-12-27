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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李坤城拜票走到鞋子破　蔡明堂曬政績獲里長肯定

記者楊喬詅／綜合報導

李坤城26日於臉書發文提出政見主張，致力於推動公托公幼，以及打造特色遊具公園，他承諾將用心投入教育文化領域，確保三重的學子們在學校獲得最好的照顧，同時在校外擁有更多豐富的遊玩學習場所。李坤城也強調，自己以一位擁有家庭的爸爸身分，長期關注教育議題，他與所有家長一樣，渴望在公園中看到更具創意的特色遊具，讓小孩能夠在其中盡情遊玩，同時希望能夠為家長和長輩們提供一個共融式的休閒場所。

李坤城表示，自宣布參選以來，他積極踏上三重的大街小巷，深入接觸民眾。他表示，透過走路的方式，能夠直接與市民面對面溝通，傾聽他們的心聲，並分享只有與市民站在一起，了解他們的需求，才能成為未來在立法院努力的方向。他也強調，有人選舉用錢在走，自己沒有家勢背景，「只能更認真的走，走到鞋子破掉，換一雙再繼續走」，並感謝陪同的里長鄉親，期望能一起走向1月13日勝利之日。

與此同時，國民黨立委候選人蔡明堂也在臉書分享短片，內容提及里長對其政績的肯定。影片中光田里的里長吳勝文提到，蔡明堂做議員時，為在地人民爭取興華公園地下室停車場，2年完工之後可提供200多位停車場，解決民眾停車的問題。

福祉里陳天森里長也感謝蔡明堂在地方的努力，為民眾爭取三重國民運動中心的建設。陳天森提到，三重國民運動中心前身為中興游泳池，但因設備老舊有許多里民陳情，希望能進行修繕。但蔡明堂得知後決定直接爭取興建運動中心，對此他非常感謝蔡明堂為民眾的努力，也期許他將來能為三重爭取更多建設。

▲▼李坤城拜票103里「走到鞋子破」　蔡明堂曬政績獲里長肯定。（圖／翻攝自蔡明堂臉書）

▲蔡明堂24日出席穀保OB賽。（圖／翻攝自蔡明堂臉書）

此外，蔡明堂身為穀保家商校友會會長，24日出席在三重棒球場舉辦的穀保OB賽，與穀保家商棒球隊的歷屆校友們相見歡，曾連續多年擔任總教練的蔡明堂昨（26）日也在臉書分享與選手們的合照，感謝各界一同來共襄盛舉，創造珍貴的回憶。

 
 
 
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