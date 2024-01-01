陳建仁南下屏東萬金聖母教堂　讚徐富癸「慢飛天使爸爸」很了不起

記者陳弘修／綜合報導

行政院長陳建仁擁有「以勇氣與奉獻精神」為名的「聖騎士」封號，1日他特地南下屏東，帶著民進黨屏南立委候選人徐富癸前往萬金聖母教堂、孝愛仁愛之家，由神父引領祈福，向天主教致意，現場有上百位教友共同參與見證。

陳建仁表示，萬金聖母殿是凡蒂崗認定的聖殿，屏東萬金是受到天主祝福的地方，今天特地來祈求國泰民安、風調雨順、經濟繁榮，做為一個小小天主教徒，總統找他當行政院長的時候，他跟總統說，他要做地上的人、世上的光，要做一支小蠟燭，點燃自己、照亮台灣。

陳建仁表示，每個人都是天主愛與和平的工具，「徐富癸就是天主手中一個很好的工具」，要來服務屏東、服務台灣，讓屏東、讓台灣都能更好。徐富癸是慢飛天使的爸爸，他希望除了自己的孩子以外，還有更多的人可以得到照顧，這就是懂得疼惜的人，真正可以為民服務，這對夫妻真的很了不起。

陳建仁也以教宗曾經說「真正的權力就是服務」為例指出，他相信徐富癸做立法委員，一定會從別人的需要當中，看見自己的責任，徐富癸過去在服務處、在縣政府，都非常認真打拼，不分藍綠只要有需要都能得到很好的照顧，帶給大家公義、和平，就像聖經說的，行公義、好憐憫、長存謙卑的心，自己是小小的角色服務台灣人民，但是只要每一個人團結一致，一起支持願意為台灣打拼的人，我們的國家就會有無限美好的未來。

對此，徐富癸也表示，每次來到聖母聖殿心情都很平靜，萬金聖母聖殿長期以來是重要的信仰中心，台灣的宗教自由讓全世界都讚嘆，懇求所有的教友繼續給予民進黨支持和溫暖，讓台灣能夠繼續受到世界讚嘆，拜託大家總統支持二號賴清德、蕭美琴，立委支持三號徐富癸。