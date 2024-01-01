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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張宏陸徒步拜票…腳爆長繭！林國春、徐巧芯組CP「國家重芯」

▲▼ 。（圖／翻攝自張宏陸、林國春FB）

▲候選人加緊腳步拜票。（圖／翻攝自張宏陸、林國春FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024選戰倒數12天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）候選人張宏陸在2023年最後一天，前往朝陽市場拜票，之後則貼出徒步拜票，腳上狂長繭的照片。林國春則與「女戰神」徐巧芯合體掃街，還組「國家重芯」CP，「把國春、巧芯送進國會成為國家重芯！」

民進黨候選人張宏陸2023年的最後一天上午前往「朝陽市場」，並在粉專直播「今年的最後一日，張宏陸依然朝陽有活力！」「祝福大家新的一年，朝陽（照樣）開心！」下午則發文，先是提醒「吃飯中的人不要看」，文中貼出一張腳底板滿是繭的照片，「隨著投票日接近，徒步拜票的步伐也愈來愈快、愈來愈緊湊，然後就這樣了」、「但是，走就對了。」

國民黨林國春也在2023最後一天開直播，「『國家重芯』在野制衡，最強戰力徐巧芯陪同掃街」，「在2023的最後一天你們在做什麼呢？今天與藍營女戰神 徐巧芯 一同現身板橋福德市場掃街。」至於取名「國家重芯」，他解釋「不論是國春為了民眾基層紮實的服務、對抗不公不義或是巧芯強大的戰力讓執政黨膽戰心驚。相信我們進入國會一定能展現戰鬥力。」

林國春還曝光有趣的小插曲，「不少民眾說，巧芯本人特別嬌小，與電視上火力強大的形象形成強烈對比」，意外有「反差萌」。今（1）日一早，他則是到新北市府升旗，也貼出國民黨大合照，給選民送上元旦祝福。

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