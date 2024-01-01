守住黃國書本命區！綠營江肇國陸戰展實力　百場開講吸2萬人

▲守住無黨籍立委黃國書「本命區」，綠營江肇國陸戰展實力百場開講吸引破2萬人。（圖／江肇國競選總部提供）



記者游瓊華／台中報導

選前倒數最後2周，台中第六選區（中、西、東、南）選情膠著，綠營江肇國欲成功接棒無黨籍立委黃國書，使命要讓綠地延續。對手藍營羅廷瑋來勢洶洶，挾空戰以及行政優勢狂打江肇國。但江肇國展現強勁陸戰實力，從選戰開打以來，破百場廟口開講、客廳會等吸引破2萬人參與。

▲總統蔡英文三度南下台中為江肇國站台，也凸顯第六選區選戰的激烈程度。（圖／江肇國競選總部提供）



總統蔡英文2023年倒數第二天3度南下台中為江肇國站台，看得出對其選區的重視，也力拚國會過半，守住黃國書的本命區，江肇國有非贏不可的壓力。但近期藍綠雙方陷入泥巴戰，第六選區頻上媒體版面，藍營羅廷瑋大動作召開記者會指控江肇國輔選幹部疑棄養；江肇國也轟羅廷瑋團隊主任涉行賄受購郭台銘連署書到近期國土爭議，雙方短兵相接。

▲江肇國坦言，對手的空戰優勢確實影響很大，最後倒數時刻希望能將支持者催出來投票。（圖／記者游瓊華攝）



對於擅長空戰的羅廷瑋頻頻發動攻勢，江肇國坦言，對手投入大量資源在抖音、臉書上，拿來做負面攻擊、認知戰的工具，對其影響很大。江肇國解釋，因抖音恐有國安疑慮，是民進黨全國候選人都無法使用的，導致團隊無法第一時間使用同樣平台回應抹黑以及防守，只能透過Youtube、臉書、LINE群組發表短影音發表政策論述、選舉議題的攻防，

江肇國是連任三屆市議員，先前曾是現任高雄市長陳其邁擔任立委時的助理，擁有近10年基層服務經歷以及10年中央歷練。從黨內初選就開始舉辦一場又一場廟口開講、客廳會、座談會，江肇國粗估，破百場的活動吸引超過2萬人參與，龐大的支持能量也讓江肇國更有信心。

▲江肇國表示，包括廟口開講、客廳會、座談會等已經累計破百場，吸引超過2萬人參加。（圖／江肇國競選總部提供）



「我們空戰確實屈劣勢，但仔細看對手雖然打出不用宣傳車，卻與小蜜蜂聯絡；不成立總部卻開設前哨站；不辦造勢活動卻找來副總統參選人趙少康、前高雄市長韓國瑜開講，這些都是走回傳統選戰的方式，也凸顯過往對手只打空戰、不打陸軍是其弱勢。」

江肇國提到，對方一路走來一直有爭議事件，包括其團隊主任替郭台銘連署其實非自導自演，以及中秋上台發紅包涉嫌賄選，這些目前檢調都已介入偵查，還有自家麵店佔國有地等議題，這些一一浮現選民眼前在地方發酵，對羅廷瑋長期以來靠著空軍經營的人設，例如顧家好男人以及正面清新形象大打折扣，這些事件接二連三爆發，都讓選民對其信任度大打折扣。江肇國也預告，接下來還會有更多爆料，要讓選民知道，大家所看到的羅廷瑋，不是真的羅廷瑋。

剩下倒數2周，許多人認為，投票率是勝選關鍵。江肇國提到，這次選情冷，預估投票率會低於上屆總統的80%，整體投票率對誰有利不得而知，高低已不重要，你的支持者出不出來投票才是關鍵。