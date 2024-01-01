　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

守住黃國書本命區！綠營江肇國陸戰展實力　百場開講吸2萬人

▲江肇國。（圖／江肇國競選總部提供）

▲守住無黨籍立委黃國書「本命區」，綠營江肇國陸戰展實力百場開講吸引破2萬人。（圖／江肇國競選總部提供）

記者游瓊華／台中報導

選前倒數最後2周，台中第六選區（中、西、東、南）選情膠著，綠營江肇國欲成功接棒無黨籍立委黃國書，使命要讓綠地延續。對手藍營羅廷瑋來勢洶洶，挾空戰以及行政優勢狂打江肇國。但江肇國展現強勁陸戰實力，從選戰開打以來，破百場廟口開講、客廳會等吸引破2萬人參與。

▲江肇國。（圖／江肇國競選總部提供）

▲總統蔡英文三度南下台中為江肇國站台，也凸顯第六選區選戰的激烈程度。（圖／江肇國競選總部提供）

總統蔡英文2023年倒數第二天3度南下台中為江肇國站台，看得出對其選區的重視，也力拚國會過半，守住黃國書的本命區，江肇國有非贏不可的壓力。但近期藍綠雙方陷入泥巴戰，第六選區頻上媒體版面，藍營羅廷瑋大動作召開記者會指控江肇國輔選幹部疑棄養；江肇國也轟羅廷瑋團隊主任涉行賄受購郭台銘連署書到近期國土爭議，雙方短兵相接。

▲守住黃國書「本命區」，綠營江肇國陸戰展實力百場開講吸引破2萬人。（圖／記者游瓊華攝）

▲江肇國坦言，對手的空戰優勢確實影響很大，最後倒數時刻希望能將支持者催出來投票。（圖／記者游瓊華攝）

對於擅長空戰的羅廷瑋頻頻發動攻勢，江肇國坦言，對手投入大量資源在抖音、臉書上，拿來做負面攻擊、認知戰的工具，對其影響很大。江肇國解釋，因抖音恐有國安疑慮，是民進黨全國候選人都無法使用的，導致團隊無法第一時間使用同樣平台回應抹黑以及防守，只能透過Youtube、臉書、LINE群組發表短影音發表政策論述、選舉議題的攻防，

江肇國是連任三屆市議員，先前曾是現任高雄市長陳其邁擔任立委時的助理，擁有近10年基層服務經歷以及10年中央歷練。從黨內初選就開始舉辦一場又一場廟口開講、客廳會、座談會，江肇國粗估，破百場的活動吸引超過2萬人參與，龐大的支持能量也讓江肇國更有信心。

▲江肇國。（圖／江肇國競選總部提供）

▲江肇國表示，包括廟口開講、客廳會、座談會等已經累計破百場，吸引超過2萬人參加。（圖／江肇國競選總部提供）

「我們空戰確實屈劣勢，但仔細看對手雖然打出不用宣傳車，卻與小蜜蜂聯絡；不成立總部卻開設前哨站；不辦造勢活動卻找來副總統參選人趙少康、前高雄市長韓國瑜開講，這些都是走回傳統選戰的方式，也凸顯過往對手只打空戰、不打陸軍是其弱勢。」

江肇國提到，對方一路走來一直有爭議事件，包括其團隊主任替郭台銘連署其實非自導自演，以及中秋上台發紅包涉嫌賄選，這些目前檢調都已介入偵查，還有自家麵店佔國有地等議題，這些一一浮現選民眼前在地方發酵，對羅廷瑋長期以來靠著空軍經營的人設，例如顧家好男人以及正面清新形象大打折扣，這些事件接二連三爆發，都讓選民對其信任度大打折扣。江肇國也預告，接下來還會有更多爆料，要讓選民知道，大家所看到的羅廷瑋，不是真的羅廷瑋。

剩下倒數2周，許多人認為，投票率是勝選關鍵。江肇國提到，這次選情冷，預估投票率會低於上屆總統的80%，整體投票率對誰有利不得而知，高低已不重要，你的支持者出不出來投票才是關鍵。

ET快訊
快訊／日本多起房屋倒塌、道路裂開　恐怖畫面曝
快訊／日本海嘯警報擴大　氣象署：不會影響台灣
快訊／海嘯警報範圍擴大！　新幹線也停駛
快訊／第一波海嘯已經抵達！　日本當局：立即前往高處避難
快訊／日本7.6大地震　網拍到一幕：海嘯來了
日本7.6強震！貨架猛搖「瓶罐砸滿地」　整間店都在晃
7.6地震狂晃　日女主播直播大喊「快跑！」　3縣發海嘯警報
視網膜遇日本地震！「車廂發出警報」：大家都在打電話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳欣盈辯論「召喚」柯文哲逾20遍　民進黨：令人摸不著頭緒

「智慧、魄力、格局」！　侯友宜讚趙少康：擔任副總統的證明

蕭美琴：總統不是在選名嘴　「選對的人就是要選即戰力」

馬英九元旦桃園助選　為牛煦庭、涂權吉加持期2024贏回藍天

批民進黨散播「五月天遭陸施壓」假消息　趙少康：五月天應該出來講

趙少康稱特勤看守賴清德老家起碼7000萬　國安局：據點月租8000元

選戰是戰爭與和平的選擇！　趙少康：賴清德的信仰讓台灣跟著陪葬

趙少康批80%媒體是綠媒　韓國瑜4年前也嗆《蘋果》

下個護國神山是AI　趙少康：經濟部計畫10年才100億美金怎麼拚？

談AI政策　蕭美琴指要兼顧資安：當選後可找趙少康、吳欣盈共同推動

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

吳欣盈辯論「召喚」柯文哲逾20遍　民進黨：令人摸不著頭緒

「智慧、魄力、格局」！　侯友宜讚趙少康：擔任副總統的證明

蕭美琴：總統不是在選名嘴　「選對的人就是要選即戰力」

馬英九元旦桃園助選　為牛煦庭、涂權吉加持期2024贏回藍天

批民進黨散播「五月天遭陸施壓」假消息　趙少康：五月天應該出來講

趙少康稱特勤看守賴清德老家起碼7000萬　國安局：據點月租8000元

選戰是戰爭與和平的選擇！　趙少康：賴清德的信仰讓台灣跟著陪葬

趙少康批80%媒體是綠媒　韓國瑜4年前也嗆《蘋果》

下個護國神山是AI　趙少康：經濟部計畫10年才100億美金怎麼拚？

談AI政策　蕭美琴指要兼顧資安：當選後可找趙少康、吳欣盈共同推動

吳欣盈辯論「召喚」柯文哲逾20遍　民進黨：令人摸不著頭緒

「智慧、魄力、格局」！　侯友宜讚趙少康：擔任副總統的證明

夜店找老公探班！人妻坐男客大腿喇舌「玩到摩鐵」　酒醒告性侵

日本海嘯「威脅擴大」　台灣虎航2班新潟班機延飛

寫書法被踢館！喵師傅被趕直接「開軟爛大絕」　網笑：當毛筆吧

元旦連假騎車載女友出遊！返程撞上捷運工地砂石車　男顏面破碎亡

石川7.6強震！日本內閣「各地核電廠無異常」　警戒本部持續監控中

華莎跪地扭臀全場辣翻！　Lulu台下熱舞「秒變迷妹」漏網畫面曝光

日本強震「房屋坍塌、地面裂開」恐怖畫面曝！　1小時狂搖15次

喜迎元旦寶寶　桃園力推「婦幼善好健康政策」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

快訊／趙少康辯論會放大絕！　「當場簽字辭中廣董事長」

快訊／趙少康：當選不領副總統薪水　副總統官邸捐當青年住宅

侯友宜跨年夜曬女兒慶生照　「吹蠟燭前孩子告訴我辛苦了」

快訊／稱去年已邀泰勒絲來台　趙少康：本要來卻因怕打仗就不來了

快訊／蕭美琴、吳欣盈、趙少康抵達副手辯論會　賀瓏也來觀摩

「民進黨立委恐大輸15席」　游盈隆：若蔡其昌也被拉下不寒而慄

高雄跨年爆持刀多人推擠受傷！陳其邁回應

批民進黨搞壞媒體風氣　趙少康當場點名「三民自」：就是綠媒

罕曝家族抗中背景　趙少康：說我親中賣台，你們在講什麼？

蔡英文最後一次元旦談話全文看這裡！　台灣能自信沉穩面對中國

重賞之下必有勇夫！　趙少康主張「台灣戰鬥部隊加薪2萬」　

LIVE／蔡英文最後一次元旦談話　會後開放記者QA

更多熱門

相關新聞

年末衝刺　蘇巧慧周末連跑近30個行程

年末衝刺　蘇巧慧周末連跑近30個行程

2023年的最後一個周末，新北市第5選區民進黨籍立委蘇巧慧接連跑了將近30個行程，她坦言從早到晚幾乎沒有一刻休息，但支持者的熱情回應，就是讓自己「繼續衝」的最大動力。

國三生割頸案被點名發聲　王婉諭3千字文列社安網漏洞：我努力不夠

國三生割頸案被點名發聲　王婉諭3千字文列社安網漏洞：我努力不夠

張宏陸腳底長繭！林國春組「國家重芯」CP

張宏陸腳底長繭！林國春組「國家重芯」CP

「民進黨立委恐大輸15席」　游盈隆：若蔡其昌也被拉下不寒而慄

「民進黨立委恐大輸15席」　游盈隆：若蔡其昌也被拉下不寒而慄

蔡自稱最會還債　柯文哲：驚嚇過度

蔡自稱最會還債　柯文哲：驚嚇過度

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024台中市立委2024縣市立委

讀者迴響

熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

乾哥乾妹廣告車最終版送件！「鳳梨放話了」挺小商人

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

日本7.6地震　網友拍到這一幕：海嘯來了

即／日本石川7.6地震！發布海嘯警報：最高3m

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

蔡依林「陸跨年唱太穩」遭疑假唱！網揪2細節打臉

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

國曆1月生肖運勢解析！蛇、狗運勢開紅盤　「3生肖」恐遇車關破財

安心亞跨年屁股見客！疑撞衫Jessi舞群

更多

最夯影音

更多
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」
動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面