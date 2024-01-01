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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國三生割頸案被點名發聲　王婉諭3千字文列社安網漏洞：我努力不夠

▲▼ 立法院對行政院院長施政報告繼續質詢-王婉諭。（圖／記者黃克翔攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於新北市國中生割頸案，曾為類似案件被害者家屬的時代力量立委王婉諭被多位網友、側翼點名發聲，她31日在臉書發3千字長文表示，自己比任何人都了解這是多麼難以承受的傷痛，一個重大刑事案件的發生，原因都不會是單向的。她細數4年來推動政策，也坦言，自從社會安全網2.0正式串接包含校園在內的各領域後，這起案件仍然反映出改革、縫補的速度真的不夠快。

王婉諭表示，從新北校園的不幸案件發生至今，很多人希望她出來說點什麼。自己也在很多輿論的討論過程中，看見她或孩子的名字，「這是社會對於我的期待，也是我投入政壇的初衷，更是我永遠背負的使命。我比任何人都了解，失去孩子，是多麼難以承受的傷痛。」

王婉諭指出，社會安全網的討論，確實是從當年的小燈泡事件開始的。當時，在社會大眾迫切希望預防悲劇的期盼之中，催生出了「社會安全網」的概念。身為被害人家屬，不斷的去思考「這個社會環境出了什麼問題，才發生這樣的悲劇？」是一件非常煎熬痛苦的事。但她不得不這麼做，因為自己無法再繼續看見下一個悲劇的發生。

王婉諭指出，2018 年，政府推出了四年期的「強化社會安全網計畫」。遺憾的是，這樣的計畫過度聚焦在增加社工人力、強化社福服務，導致社安網的重擔全壓在社工身上，讓社工成為了一切問題的眾矢之的，並無助於整合各部會。

王婉諭表示，自己2020年上任後，多次對於社會安全網計劃提出了質疑，要求政府正視精神衛生資源不足、社工人員壓力過重等問題。2022年，政府接續進行的第二期社會安全網計畫，將原本計畫中過度專注在社福體系強化的部分，擴張到到教育、校園心理輔導、少年輔導等面向，並強調要強化社政、衛生、教育、勞政、警政、法務等各體系間的服務連結。這就是所謂的社會安全網2.0。

至於這起案件中，到底出現了哪些問題？王婉諭坦言，一個重大刑事案件的發生，原因都不會是單向的。不論家庭功能、社會支持、教育環境，都是可能的因子。也包含非常多人討論的校園安全問題。但不可否認的是，自從社會安全網 2.0 正式串接包含校園在內的各領域後，這起案件仍然反映出了社安網改革、縫補的速度真的不夠快。

王婉諭臉書全文：

在 2023 年即將走入尾聲的此刻，我想跟大家聊聊，到底什麼是社會安全網？

從新北校園的不幸案件發生至今，我知道很多人希望我出來說點什麼。我也在很多輿論的討論過程中，看見我或孩子的名字。

我知道，這是社會對於我的期待，也是我投入政壇的初衷，更是我永遠背負的使命。我比任何人都了解，失去孩子，是多麼難以承受的傷痛。


所以，我想了很久，寫下這篇很長、很長的文。

雖然夜深了，但我仍希望大家都可以花上一點時間，一起來想想這件事。

一、到底什麼是社會安全網？社會安全網 2.0 又是什麼？

每當社會事件發生後，社會安全網就會一再的被提起，這一次當然也毫不例外。各個主要政黨、三位總統候選人，都提起了這五個字。但，好像沒有人真的說清楚這是什麼。

事實上，社會安全網的討論，確實是從當年的小燈泡事件開始的。當時，在社會大眾迫切希望預防悲劇的期盼之中，催生出了「社會安全網」的概念。

身為被害人家屬，不斷的去思考「這個社會環境出了什麼問題，才發生這樣的悲劇？」是一件非常煎熬痛苦的事。

但我不得不這麼做，因為我無法再繼續看見下一個悲劇的發生。

當時，我對「社會安全網」的期盼是，家庭、校園教育、社福、心理健康與精神衛生、警政、司法、少輔、獄政等各個系統，可以擁有充分的資源，並且，突破跨系統的藩籬，進行跨網絡的共同合作，鋪建出一張全面、深入、綿密的支持網絡，承接住每個可能墜落的人。

2018 年，政府推出了四年期的「強化社會安全網計畫」。

遺憾的是，這樣的計畫過度聚焦在增加社工人力、強化社福服務，導致社安網的重擔全壓在社工身上，讓社工成為了一切問題的眾矢之的，並無助於整合各部會。

這也是為什麼，2020 年我上任後，多次對於社會安全網計劃提出了質疑，要求政府正視精神衛生資源不足、社工人員壓力過重等問題。且更重要的是，當時的跨部會合作嚴重不足，造成各機關都以本位主義出發。

2022年，政府接續進行的第二期社會安全網計畫，將原本計畫中過度專注在社福體系強化的部分，擴張到到教育、校園心理輔導、少年輔導等面向，並強調要強化社政、衛生、教育、勞政、警政、法務等各體系間的服務連結。

這就是所謂的社會安全網2.0。

但，社會安全網，就此完整了嗎？

二、從這起不幸的社會案件中來看，社會安全網破洞了嗎？

很多人問我，這起案件中，到底出現了哪些問題？

坦白說，一個重大刑事案件的發生，原因都不會是單向的。不論家庭功能、社會支持、教育環境，都是可能的因子。其中，當然也包含非常多人討論的校園安全問題。

但不可否認的是，自從社會安全網 2.0 正式串接包含校園在內的各領域後，這起案件仍然反映出了社安網改革、縫補的速度真的不夠快。

尤其在悲劇發生之前，行為人似乎已出現難以適應一般教育，甚至涉入與暴力組織來往的情形。這也是為什麼，我在案件發生的第一時間，就發聲指出「校園輔導機制」的問題。

我們必須要探究的是，這類出現特殊狀況的少年，校園三級輔導機制有沒有充足的輔導資源與人力，給予特殊學生到位的身心輔導，並透過連結社區兒少課後照顧的陪伴資源、了解家庭支持功能狀況等，集結相關資源共同協助？

如果行為人先前已經屬於觸法或曝險少年的類型，少年輔導委員會、少年保護官是否有足夠資源協助輔導？少保官、少年輔導委員會與學校輔導體系之間的銜接，是否足夠暢通？

坦白說，我並沒有信心現在的校園能做好這件事。

七年前，學生輔導就已明確訂定法定專輔人力配置規範，但直到今日，我們的校園卻仍聘不足額，根據我去年的質詢，實聘率甚至才75%。除此之外，專輔人員和輔導老師的雙軌亂象，更導致了三級專業人員人力不足及流動率過高，讓整個校園輔導環境出現非常不穩定的結構。

一年一聘的專業輔導人員，又該如何延續性的提供學生協助？

三、說了這麼多，給了你四年，你又做了什麼？

當然，前面說了很多人，一定很多人想問：那給你當四年的立委，你又做了什麼？

我可以很肯定地告訴大家，我從未遺忘過初衷。

進入立法院後，我在各個委員會都多次質詢過「社安網」的弊病，也曾召開過檢討「社安網」的公聽會，更從法制面，成功推動了 19 年來首次的《精神衛生法》全案修正，從根本上強化政府對於精神衛生體系的重視。

我從先前發生的幾起精神危機案件中，看見精神障礙者與家屬長期處於資源匱乏的困境中，不論是精神醫療、精神復健、社區支持照護服務，或者醫院到家門間的轉銜，都付之闕如。

因此，我積極透過政策面及法制面的修法，建立精神醫療與社區照護的資源與橫向連結，讓受精神疾病所苦的患者與家屬們，不再孤立無援。

我成功爭取精神長效針劑的專款治療費用，完善精神疾病病人的藥物治療選項與服藥穩定性，更爭取到全台增設49處精神疾病者支持據點、增加1000名社區關懷訪視人力、全台設立71處社區心理衛生中心，鋪建綿密社區支持系統，協助病友逐漸適應社會生活。

更重要的是，我深知要承接住即將墜落的人，絕對不是單一部會可以辦到的事，需要的是各種體系間的轉銜制度，以及跨網絡單位的共同合作。因此，我成功爭取建立機制，讓社區心理衛生中心針對病人進行個案管理服務，協助病人在社區的資源銜接，並且讓心衛中心能提前至醫院進行出院準備計畫。

除了精神衛生體系外，再往更前端預防邁進，就是校園心理健康領域的問題。我除了爭取校園三級輔導人力與資源外，我也秉持著跨網絡共同合作的原則，成功改善教育部與衛福部跨系統資訊銜接問題，並強調校園輔導需積極結合家庭教育及衛政端的資源。

這些，僅是眾多議題面向的冰山一角。

四、那麼，社會安全網，還有哪些問題？

但也是因為投入了這些努力，所以我也非常清楚，這張網子仍有許多漏洞。

這幾年，精神衛生與心理健康政策的進展，只是鋪建社會支持網絡的開始，相較於其他國家，仍遠遠不足。

台灣的精神衛生預算遠低於WHO會員國中位數，國人逐年增加的精神醫療需求、精神醫療健保給付點數不合理，導致病人無法獲得深入治療模式或居家治療的問題，以及完善精神病人的社區照護及支持需求，這些都需要政府投注更多資金，給予第一線人員充足的支持，才能將理想化為實踐。

除此之外，許多社會危機其實都無法迴避家庭支持功能不完全的問題。但是，台灣目前的家庭教育中心專業服務人力長期不足、大多仰賴志工來執行，以及與校園、衛政單位的橫向連結，都令人堪憂。

中心舉辦的講座和課程，多屬於單向式的聽講授課，難以發揮前端預防的功能；個別化親職教育的服務，人員的專業知能與晤談技巧卻又跟不上，無法分擔校園輔導系統反映的親子教養問題。

針對情況特殊的少年，「曝險少年行政輔導」在今年 7 月正式上路，由各縣市少年輔導委員會主責對曝險少年的輔導，倘若輔導無效，再送司法處理，透過先行政後司法的結合，跨部門協力輔導曝險少年。然而，少年輔導委員會礙於各地方政府經費限制，是否能有足夠專業輔導人力與資源，以及如何與家庭教育中心、學校輔導系統、社區資源等協作，都需要政府持續積極檢視。

當然，我前面提到的三級輔導資源問題，更是重中之重。當一線的老師們都沒有獲得足夠的協助，我們根本無法期待校園安全穩定。

這些，是當前的執政者、任何有意挑戰大位者，都應該要關注的事情。

五、我想告訴社會大眾的事。

八年來，我不會說社安網毫無進展，但他確實仍存著許多的問題，政府有太多可以做得更好的地方，卻選擇便宜行事或是置之不理。

四年來，我也用盡全力，希望能夠以一名的在野小黨委員的身份，去改變國家政策的錯誤，嘗試去避免任何的悲劇重演。

我的努力，當然不夠。

但這一路來，我相信從社工、教師、職能治療師、諮商心理師、臨床心理師、精神科醫師和各個民間夥伴、團體的肯定，至少可以證明一件事：我是真的很努力，不希望任何人再次經歷那種無法承受的痛。

建構一個真正的社會安全網，是政府不可推卸的責任，也是台灣社會必須持續地耕耘的課題，更是我會奉獻一生繼續扛起的重擔。

我衷心盼望，我們共同努力的成果，能讓大家順利走向回家的路，用充分的資源與支持，減少遺憾與傷痛。我更希望，台灣社會能夠停止從一次又一次的悲劇中學會教訓，而是從預防做起，真正成為一個更安全、更適合每個人生存的土地。

我不會停下腳步，未來，我們一起來找路。

夜深了，謝謝願意看到這裡的朋友。

我知道這篇文真的很長，在選舉不到兩週的此刻，用這麼長的文來說明社安網，或許是一件有點傻氣的事情。

但我一直相信民主的真諦，就是我們能夠用最理性的方式，去面對最困難的時刻。

我永遠不會放棄用最認真、仔細的方式去討論公共議題， 因為那才是社會進步的基礎，更是民主深化的過程。

為了更好的台灣，請我們都別放棄。

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