雲林立委政見會！蘇治芬細數歷年政績　丁學忠允諾修繕農水路

▲民進黨提名候選人蘇治芬。（圖／雲林縣選舉委員會提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣立委選舉候選人公辦電視政見發表會今（26）日舉行，下午第1選區（海線）候選人僅中華統一促進黨郭炳宏未到場，民進黨提名候選人蘇治芬、台灣革命黨籍李昭儀、無黨籍吳炳輝、無黨籍現任縣議員陳俊龍、國民黨提名候選人丁學忠依序上台發表。

▲國民黨提名候選人丁學忠。（圖／雲林縣選舉委員會提供）

蘇治芬細數多年來努力成果，共14項重要成績，並談到褒忠270公頃產業園區，已進入2階環評，可爭取台積電來此設廠，中央與地方要通力合作，機會是留給準備好的人。蘇治芬並提到，縣府目前重大施政都依循她當雲林縣長時的規劃。

▲雲林立委候選人台灣革命黨籍李昭儀。（圖／雲林縣選舉委員會提供）

丁學忠說，政黨輪替立委換新，雲林才能往前，張麗善規劃9大產業園區，要增加就業機會，卻被中央技術性杯葛。此外，他當選後會要求收為國有的農田水利署要還給農民，成立百億基金修繕農水路，調整12年未調高的公糧收購價格，修改農業天然災害救助辦法，讓農作災損都獲得專案補助。

▲雲林立委候選人無黨籍吳炳輝。（圖／雲林縣選舉委員會提供）

吳炳輝表示，嘉義縣近年工業化已超過雲林，台南市老人照護廣設據點，雲林要學習。李昭儀細數雲林海線許多地方特色將不分黨派族群，爭取更多資源，加速推動雲林的發展，「唯有換個人，才會有夠好的未來」。並說要讓美麗的雲林讓更多人知道，改革舊有的社會風氣，創新雲林未來。

陳俊龍喊出「雲林不要昏，海線要繁龍」口號，他說，這次出來參選是要給縣民多一個選擇，提出爭取醫療資源、廣設社宅實現居住正義、改善空汙等政見。並提到，雲林發展山線、海線有明顯差別，他要繁榮海線，解決農業面臨的問題、提升老人醫療照護、改善雲林空污及打通雲林交通的任督2脈，在濁水溪南岸、北港溪北岸增設快速道路。

▲雲林立委候選人無黨籍陳俊龍。（圖／雲林縣選舉委員會提供）