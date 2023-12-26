無法說核能沒危險　柯文哲：走路也可能被車撞「難道就不上街嗎」

▲民眾黨總統候選人柯文哲於第二場政見發表會後受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜於26日政見發表會中，皆質疑現今核能議題，民進黨總統候選人賴清德則反嗆，若重啟核四的話，是置核四公投結果於何地？對此，柯文哲表示，這是個要討論的題目，自己當然不會說核能絕對沒危險，但「到馬路上走，也可能被車撞到，難道你就不上街嗎？」

柯文哲26日下午結束第二場政見發表會後接受媒體訪問，針對賴清德向柯侯提出質疑，若重啟核四的話，等於是推翻當初核四公投？柯文哲表示，坦白地講，下一次誰執政，都要很嚴肅面對這題目，「我是不太贊成用意識形態解決科學問題」。

柯文哲提及，台灣因為半導體產業實在太耗電，產業轉型也不是1、2天可以做到，且2050淨零碳排也是很大的壓力，因為很快就要課碳費、碳關稅，到時候核電會便宜很多，所以這的確是大問題，到時候國人也要思考看看，「如果用核電比較便宜、用石化燃料比較貴，那到底我們怎麼辦？」

柯文哲說，若現在問他的話，他覺得在經過三哩島、車諾比跟福島核災後，核電安全性有提高，因為自己實際去日本考察過，因應失敗就會有改進，所以核電安全係數是有提高的，「但你問我說是不是絕對沒危險？那當然沒辦法這樣講，你到馬路上走，也可能被車撞到，難道你就不上街嗎？這還是要理性、務實討論。」

至於賴清德覺得柯文哲對核能態度變來變去，柯文哲強調，台灣地理位置實在很難用核能，因為核電廠離人口密集區太近，所以是有風險的，將來就是風險跟好處要做好平衡，但也沒說一定要怎樣，這是個要討論的題目。