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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯稱蕭美琴放水萊豬　外交部轟：候選人拚聲量傷害外交工作

▲▼蔣萬安與北市8名立委候選人抽號次，徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨立委候選人徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

針對國民黨立委候選人召開記者會，點名民進黨副總統候選人蕭美琴派駐美國是「喜迎萊豬」，讓台灣利益全失守，外交部駁斥，「在野黨所謂秘辛僅是駐外單位聽取各方意見過程中的一次討論，並非結果」，外交應不分黨派，也衷心希望，外交工作不會因為候選人拚聲量、搏版面的需要，而一再遭到不必要的扭曲與傷害。

國民黨立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧26日舉行「開放萊豬秘辛大揭露！」記者會，點名民進黨副總統候選人蕭美琴2020年6月赴美擔任駐美代表，短短不到3個月，總統蔡英文就在8月時宣布開放萊豬進口，「說蕭美琴是代表蔡總統去喜迎美國萊豬，都不為過」。

外交部表示，駐外館處（包括駐美國代表處）的重要功能即在廣泛與駐在國各界接觸，以瞭解各方意見並就各項議題爭取支持。在野黨人士以駐美人員與美國豬肉生產者協會的一次對話，發展出全篇似是而非、多方影射的故事，除了意在誤導，能否提供民眾確實的資訊，外界自有公評。

外交部強調，在美豬進口議題上，台灣作為國際經貿體系的成員，除考量國內民意，也需要符合國際規範及科學原則，並以照顧國民健康為最重要依歸。美國豬肉生產者協會是民間團體，並非政府談判對象，「在野黨所謂秘辛僅是駐外單位聽取各方意見過程中的一次討論，並非結果」。

外交部指出，2012年政府開放牛肉使用萊劑，也是要求標示產地，並未要求標示萊劑。開放美國豬肉進口至今，衛生福利部食品藥物管理署已多次重申豬肉原產地標示規定，政府及駐外單位從未屈服各方壓力而讓步，也從未犧牲國人權益。

外交部說，各國就雙邊或多邊事務進行協商未有具體結果前，以保密方式溝通，避免資訊混亂或落差，以維護互信，本即為外交慣例，各政黨執政時皆然。外交部再次呼籲，外交應不分黨派，也衷心希望，外交工作不會因為候選人拚聲量、搏版面的需要，而一再遭到不必要的扭曲與傷害。

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關鍵字：

2024立委徐巧芯外交部萊豬

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