新北第4選區／吳秉叡提「三四五政見」　蔣欣璋秀勇腿挺侯康

▲吳秉叡和蔣欣璋力拚立委之位。（圖／翻攝自臉書）



記者朱祖儀／綜合報導

2024選戰倒數18天，新北市第4選區民進黨候選人吳秉叡力求三連霸，不僅成功爭取思賢國小斜屋頂工程經費，還提出「三四五政見」期望推動台灣再次勇敢向前，守護民眾權益；而新北議長之子蔣欣璋則穿短褲露腿，加入「挺侯康，秀勇腳」的行列，強調「穿短褲證明我們的鬥志與勝選的決心」。

吳秉叡在臉書指出，今年5月和新北市議員翁震州、 鍾宏仁邀請教育部和新北市教育局，前往思賢國小查看明禮樓和明廉樓的屋頂漏水問題。為了徹底解決漏水問題，他決定爭取補助來重新整修兩棟校舍的斜屋頂，在他的積極爭取下，教育部也在聖誕節當天送給思賢國小一份大禮。

另外，此次選戰中，吳秉叡也提出「三個保護政策、四個利民政策、五個升級政策的政見」，持續落實進步承諾，推動台灣再次勇敢向前，守護民眾權益，目前已經曝光前兩項政策，只剩「五個升級政策」的內容尚未公開。

蔣欣璋則加入國民黨的勇腳挑戰，穿上黑色的運動短褲露出小腿，表示「天氣冷颼颼，短褲穿起來，不是愛水不怕流鼻水，是證明我們的鬥志與勝選的決心！！」也點名蔣根煌、新北市議員蔡健棠及戴湘儀一起加入勇腳挑戰。