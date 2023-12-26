莊銘淵「騎500公里」求支持　陳愷寧穿耶誕裝、林德福出動專車拜票

▲林德福（左）、莊銘淵（中）、陳愷寧（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／林德福、莊銘淵、永和新希望 陳愷寧）

記者曾筠淇／綜合報導

中華民國第11屆立法委員選舉將於明（2024）年1月13日舉辦，其中新北市第9選區共有3人參選立委，分別是國民黨林德福、民進黨莊銘淵和台灣維新陳愷寧，為了爭取立委席次，候選人們無不用盡全力拜票、跑行程。

新北市第9選區範圍包含新北市永和區及中和區17里，現任立委林德福已連續當選6次，這次挑戰7連霸。他雖有雄厚基層實力，但仍出動專車拜票，懇請雙和鄉親支持1號。另外，不論是冬至還是耶誕節（行憲紀念日），他也都在臉書上提醒大家注意保暖。

2號莊銘淵則已擔任里長10多年，對當地鄉親而言應是熟面孔。為了爭取選民支持，他同樣勤跑行程，並繼續進行「永和千鄰千里行」的計畫，他目前已經騎了超過500公里，達成過半目標，之後也將繼續邁向千里，在大街小巷拜票，宣傳政見理念。

昨（25）日是耶誕節，3號陳愷寧精心打扮，變身成「聖誕小天使」，並快閃樂華夜市。當天她戴著紅色帽子、紅色披肩，親民的與民眾合影互動，後來她也在粉專透露「耶誕快閃順利」，相信有大家的熱情支持，一定能改變永和。

回顧第10屆立法委員選舉，國民黨籍林德福獲得10萬2108票，得票率56.41%。當時還有另5名候選人爭取立委席次，第二高票的是民進黨蔡沐霖，獲6萬8206票；第三高票是陳愷寧，獲4881票；再來依序是台灣基進詹宇賢、勞動黨林聲州、一邊一國行動黨楊智淵。