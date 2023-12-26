全國長照機構齊聚雲林力挺　劉建國：持續推動長照升級成3.0

▲今天全台北中南長照機構齊聚雲林第二選區，力挺立委候選人劉建國。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全台北中南長照機構今（26）日齊聚雲林力挺立委候選人劉建國，台灣長期照顧發展協會全國聯合會理事長潘政聰、台灣護理之家協會理事長周矢綾、台灣老人福利機構協會理事長林亮暉、台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧等全國各地長照協會理事長，共同呼籲讓劉建國繼續留在國會，協助推動長照升級成3.0。

台灣長期照顧發展協會全國聯合會理事長潘政聰表示，支持劉建國委員是我們最重要的任務，如果沒有劉建國委員相挺，讓我們不用在法人法之下被消滅掉，我們才得到今天這個局面。潘政聰指出，賴清德副總統，他如果順利當選，他會把我們的長照2.0推到長照3.0，因此會有很多的政策需要我們委員繼續留在立法院裡面，幫我們、支持我們推這個長照3.0。

台灣老人福利機構協會理事長林亮暉表示，從事長照這個工作已經30幾年，在這工作當中，遇到很多的問題，我們知道有很多法令窒礙難行的地方，那好在有一個非常優秀優質的立法委員，就是我們劉建國立法委員都幫助我們解決、排解很多的問題。所以無論如何，我們長照界一定要團結一致支持劉建國委員。

雲林縣長期照顧發展協會榮譽理事長鄭清雲表示，劉建國委員對長照機構不離不棄，今天有兩個原因一定要讓劉建國委員留在立法院，第一是長照2.0的拼圖有最後一塊拼圖是不完整的，就是住宿型機構的補助，希望未來住宿型機構補助可以比照居家服務、日照服務的級數補助。第二點原因，中低收入戶的補助各縣市補助金額比較低，因此也希望劉建國委員能繼續替住宿型機構來爭取。

▲今天全台北中南長照機構齊聚雲林第二選區，力挺立委候選人劉建國。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委候選人劉建國表示，從過去長照一年是50億，一直到長照2.0提升到320億，到今年是已經650億，這個過程篳路藍縷，一路走來這些為長照需求者服務的不管是機構、單位，或是到宅服務，從政策的大幅改變，包含過去小型機構的變動，我都跟他們在一起，在長照服務法訂定之後，讓這個制度可以更加的周全，也讓小英總統可以成立長照基金專款專用，讓長照需求者得到更好的服務跟保障。

劉建國提到，過去這些協會、單位在幫政府動長照1.0的過程裡面，經費核撥經常延宕，因為當時並不像小英總統的任內是成立基金用專款專用，以前是用行政院的預備金。所以過去我們還準備50架的輪椅，25架去停在內政部門口另外25架擋在衛生署門口，就是希望政府對於長照的經費的核撥、對相關的政策要盡速確立，然後也要迅速，因為畢竟這些機構也都是幫政府在穩定這個臺灣社會的重要力量。