外資減少投入中國！　專家：投資限制影響不容小覷

▲專家坦言，外國對中國投資限制措施的影響不容小覷。（圖／CFP）

文／中央社

中國1至11月實際使用外資（FDI）年減10.0%，降幅持續擴大。官媒引述專家看法安撫民眾，指中國吸引外資規模「保持總體穩定」，但也坦言，外國對中國投資限制措施的影響不容小覷。

新華社25日報導，業內人士普遍指出，當前錯綜複雜的外部環境讓吸引外資面臨諸多困難和挑戰。

對外經貿大學教授崔凡說：「地緣政治風險顯著上升，一些國家推動產業和資金回流，出台涉華投資限制措施的影響不容小覷。」

報導舉例，美國發布對外投資審查行政命令，限制美國公司在半導體、人工智慧、量子計算等領域對中國投資；歐盟和日本都公布經濟安全相關法令，加嚴對外投資審查，嚴防關鍵領域資本、技術、智慧財產權外流；與此同時，已開發國家和新興經濟體紛紛推出大力度優惠政策，招商引資的國際競爭愈加激烈。

▲業內人士普遍指出，外部環境讓外資面臨諸多困難和挑戰。（圖／CFP）

中國國際經濟交流中心高級研究員王曉紅說，疫情阻斷了跨國公司實體考察交流，影響了投資決策。外商投資會有一個較長過程，其間外資一般按項目建設進度陸續到資，「數據波動是正常的」。

中國商務部外資司負責人表示，去年1至11月，中國實際使用外資規模達到人民幣1兆1560.9億元（約新台幣6868億元），為歷史同期最高水準。今年1至11月吸引外資規模雖然出現年減，為1兆403.3億元，但仍處於歷史高位。

中國商務部研究院外國投資研究所副主任張菲指出，隨著外資規模成長，外資增速會逐步放緩。2000年之前，中國外資規模年均增幅超過20%；2000年至2010年，隨著基數增大，年均增幅已放緩至10%左右；2011年至2022年，基本進入了平緩增長的時期，年均增速只有3.9%。

中新社引述中國工業經濟學會會長、前國務院副秘書長江小涓23日在「中國財富管理50人論壇」2023年會上說，「不要把外資的進進出出解讀為對中國有信心還是沒有信心的表現，它是發展階段變化的一個調整」。

她說，從數據來看，大型跨國公司等所代表的全球分工仍在繼續深化；跨國公司高管今年紛紛到訪中國就是向市場釋放了一個明顯信號，「不少跨國公司在比較中還是感受到了中國市場的綜合優勢」。

無論官方與專家如何安撫，中國需要外資投入是不爭的事實。

日前召開的中共中央經濟工作會議，在部署明年9項重點任務時，便強調要擴大高水準對外開放、放寬電信、醫療等服務業市場准入，對標國際高標準經貿規則，認真解決數據跨境流動、平等參與政府採購等問題。