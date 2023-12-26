　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

外資減少投入中國！　專家：投資限制影響不容小覷

科技公司,無塵室,晶圓廠,無塵衣,科技,半導體,示意圖。（圖／CFP）

▲專家坦言，外國對中國投資限制措施的影響不容小覷。（圖／CFP）

文／中央社

中國1至11月實際使用外資（FDI）年減10.0%，降幅持續擴大。官媒引述專家看法安撫民眾，指中國吸引外資規模「保持總體穩定」，但也坦言，外國對中國投資限制措施的影響不容小覷。

新華社25日報導，業內人士普遍指出，當前錯綜複雜的外部環境讓吸引外資面臨諸多困難和挑戰。

對外經貿大學教授崔凡說：「地緣政治風險顯著上升，一些國家推動產業和資金回流，出台涉華投資限制措施的影響不容小覷。」

報導舉例，美國發布對外投資審查行政命令，限制美國公司在半導體、人工智慧、量子計算等領域對中國投資；歐盟和日本都公布經濟安全相關法令，加嚴對外投資審查，嚴防關鍵領域資本、技術、智慧財產權外流；與此同時，已開發國家和新興經濟體紛紛推出大力度優惠政策，招商引資的國際競爭愈加激烈。

▲。（圖／視覺中國）

▲業內人士普遍指出，外部環境讓外資面臨諸多困難和挑戰。（圖／CFP）

中國國際經濟交流中心高級研究員王曉紅說，疫情阻斷了跨國公司實體考察交流，影響了投資決策。外商投資會有一個較長過程，其間外資一般按項目建設進度陸續到資，「數據波動是正常的」。

中國商務部外資司負責人表示，去年1至11月，中國實際使用外資規模達到人民幣1兆1560.9億元（約新台幣6868億元），為歷史同期最高水準。今年1至11月吸引外資規模雖然出現年減，為1兆403.3億元，但仍處於歷史高位。

中國商務部研究院外國投資研究所副主任張菲指出，隨著外資規模成長，外資增速會逐步放緩。2000年之前，中國外資規模年均增幅超過20%；2000年至2010年，隨著基數增大，年均增幅已放緩至10%左右；2011年至2022年，基本進入了平緩增長的時期，年均增速只有3.9%。

中新社引述中國工業經濟學會會長、前國務院副秘書長江小涓23日在「中國財富管理50人論壇」2023年會上說，「不要把外資的進進出出解讀為對中國有信心還是沒有信心的表現，它是發展階段變化的一個調整」。

她說，從數據來看，大型跨國公司等所代表的全球分工仍在繼續深化；跨國公司高管今年紛紛到訪中國就是向市場釋放了一個明顯信號，「不少跨國公司在比較中還是感受到了中國市場的綜合優勢」。

無論官方與專家如何安撫，中國需要外資投入是不爭的事實。

日前召開的中共中央經濟工作會議，在部署明年9項重點任務時，便強調要擴大高水準對外開放、放寬電信、醫療等服務業市場准入，對標國際高標準經貿規則，認真解決數據跨境流動、平等參與政府採購等問題。

ET快訊
邵雨薇信義區大方約會！　吳慷仁超甜視角曝光
快訊／桃園工廠起火「連續爆炸」！休旅車路過慘遭噴飛鐵皮砸中
好長！王貞治拿到大谷翔平球棒　驚嘆揮棒聲：太厲害了
變天時間曝！雨往北襲　跨年降溫挑戰冷氣團
快訊／桃園工廠大火！火焰狂燒如煉獄　3人受傷送醫
快訊／桃園工廠大火！　國道全是濃煙
張淑娟怒嗆周玉蔻「靠舌頭殺人賺錢」！　撒謊還不認罪
羽生結弦「傳說中的前妻」首發聲　鬆口認離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2024大選牽動美中台走向　學者：兩岸難回到2016年以前

嫌男友家窮分手！女子6年後見他「有車有房」哭了：全村最大

外資減少投入中國！　專家：投資限制影響不容小覷

「縮骨功」小偷擠10公分門縫進店盜竊　店內監視器全記錄

陸公司一年多騙領4321萬元「生育津貼」！　257名產婦受害

最親近人的野生狐狸躺雪地亡　疑遊客過度餵食腎衰竭

北京首次在台灣大選前「經貿報復」　學者籲酌量開放進口陸產品

《爸爸當家2》况盛原創服飾遭指抄襲！　網曬多圖打臉：錢真好賺

男子整理車庫發現6枚手榴彈　警細查：1978年生產軍用制式裝備

馬戲團彈翻床突斷裂！5名演員被彈飛　官方回應：已暫停表演

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

惡煞持槍押人討債搶信用卡！　逃星國1年半...註銷護照逼返台

2024大選牽動美中台走向　學者：兩岸難回到2016年以前

嫌男友家窮分手！女子6年後見他「有車有房」哭了：全村最大

外資減少投入中國！　專家：投資限制影響不容小覷

「縮骨功」小偷擠10公分門縫進店盜竊　店內監視器全記錄

陸公司一年多騙領4321萬元「生育津貼」！　257名產婦受害

最親近人的野生狐狸躺雪地亡　疑遊客過度餵食腎衰竭

北京首次在台灣大選前「經貿報復」　學者籲酌量開放進口陸產品

《爸爸當家2》况盛原創服飾遭指抄襲！　網曬多圖打臉：錢真好賺

男子整理車庫發現6枚手榴彈　警細查：1978年生產軍用制式裝備

馬戲團彈翻床突斷裂！5名演員被彈飛　官方回應：已暫停表演

598萬！BMW汎德新增「i7 eDriver50入門車型」　車展陣容同步曝光

報新聞「桌上放星巴克」親以色列！　土耳其女主播被炒了

人妻懸崖邊拍片　丈夫掌鏡「目睹她墜30m慘死」！最後影像曝光

女搭商務艙「高抬雙腳」交疊椅背上　同班機乘客怒PO網：態度噁心

南東區生活圈軌道經濟超加分　新屋、中古房價齊漲

雲林立委政見會！蘇治芬細數歷年政績　丁學忠允諾修繕農水路

《蒼鷺與少年》彩蛋滿滿！集結宮﨑駿過往影子　片商限定3天送禮

中信金控科學基礎減量目標　獲國際機構SBTi審核通過

創新高！蔣萬安就職滿週年　北市消防成功救回200條人命

2024大選牽動美中台走向　學者：兩岸難回到2016年以前

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

陸「民間棋王」浴缸大便！遭疑塞肛珠作弊

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

陸36歲知名媒體人「重症肺炎」過世

20萬公斤牛蛙一夜死光！老闆絕望了

陸男挑戰35天不看手機！一動作致175萬獎金飛了

台灣高鐵讓上海妹感動：不愧是寶島

雙胞胎爭吵！姊用修眉刀割斷妹「雙手肌腱」

冬至掃墓驚見「水泥封墳」！婆婆嚇壞提告

男子遭未婚妻控告「強姦」！法院判處3年

網傳「ATM大廳吃火鍋」！店家：人太多

正妹受困後車箱驚恐狂叫「小迪」　獲救瞬間變貞子

一窺西漢楚王夫妻浴室之秘 用「陶㼽」搓澡寓意「搓完很爽」

女學生眼被打　10歲男同學遭家長殺死

毛澤東冥誕　民眾喊「不要資本主義」

更多熱門

相關新聞

石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

中國日前宣布恢復台灣石斑魚輸入，但首批僅限7家養殖業者，國民黨團控農業部竟要查7家養殖業者的「特殊性」。農業部代理部長陳駿季今（26日）表示，市場貿易開放應該是政府檢疫單位對談，「不是特定人士去了一趟中國就開放」，批評中國利用農產品做政治籌碼，呼籲中國既然開放，就應該有一致性標準。

違規郵包「非洲豬瘟」陽性率近1成　入境行李100%查驗

違規郵包「非洲豬瘟」陽性率近1成　入境行李100%查驗

印度經濟學家拉加恩：應就中國對台灣行動有所準備

印度經濟學家拉加恩：應就中國對台灣行動有所準備

82歲病患手術台上亂動！陸醫師爆氣揍頭

82歲病患手術台上亂動！陸醫師爆氣揍頭

男沒開大燈一路狂飆！22歲河南女師遭拖行

男沒開大燈一路狂飆！22歲河南女師遭拖行

關鍵字：

中國外資FDI投資限制

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

Joeman被來賓狂嗆呼麻「尷尬反應全播出」！

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

人夫半年沒做　妻體檢通知1問題綠炸

即／台中22歲女聖誕節闖勤益科大墜樓亡

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面