石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

▲農業部代理部長陳駿季批中國把農產品當政治籌碼。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國日前宣布恢復台灣石斑魚輸入，但首批僅限7家養殖業者，國民黨團控農業部竟要查7家養殖業者的「特殊性」。農業部代理部長陳駿季今（26日）表示，市場貿易開放應該是政府檢疫單位對談，「不是特定人士去了一趟中國就開放」，批評中國利用農產品做政治籌碼，呼籲中國既然開放，就應該有一致性標準。

陳駿季今出席「第三屆永續善農獎IPM Award」頒獎典禮，會後接受媒體聯訪，回應石斑魚恢復輸中議題。

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陳駿季表示，當初石斑魚是因為用藥問題被暫停輸入中國，農業部隨即全面啟動養殖魚塭的輔導措施，包括生產環境、用藥安全、池邊藥殘檢驗、物流等，確保石斑魚符合安全規範，並將相關檢疫新制提供給中國，但對岸一直沒有回應，日前卻突然宣布開放，令人感到訝異。

陳駿季指出，中國既然恢復石斑魚輸入，就表示認同我們的安全檢驗標準，但首波僅開放7家，國內有379家的養殖業的產率都已經符合相關標準，日前向中國提出石斑魚輸銷應有一致性標準，竟被特定候選人解讀是在「查水表」，根本是無的放矢。他表示，農業部照顧漁民都來不及了，怎麼可能去查水表，只是希望中國的開放準則應有一致性和公平性。

陳駿季還說，所有的市場進出、市場貿易的檢疫，都是政府部門的檢疫單位在對談，絕對不可能是由地方政府去談，也不是特定人士去了一趟中國後就開放，「這其實就是中國利用農產品當作一個政治籌碼，這是非常不可取的。」