82歲病患手術台上亂動！　陸醫師爆氣「狂揍頭部」畫面曝光

▲中國一名醫生在手術中暴打病患。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

中國最近瘋傳一段影片，顯示中國西南部城市貴港的愛爾眼科醫院，有一名外科醫生在手術期間毆打82歲女患者的頭部，而在網上掀起輿論熱議。目前，院方已暫停涉事醫生的職務，並解雇了涉事醫院的執行長。

愛爾眼科醫院集團發布的聲明指出，這起事件發生於2019年12月12日。事發當時，只會壯族語言、難以用普通話溝通的82歲老婦，正在院內接受手術。然而，由於患者局部麻醉後出現手術不耐受的狀況，因此便手術過程中頻繁轉動頭部和眼球。

老婦的這些舉動很有可能會引發手術意外，但由於患者聽不懂普通話，醫師多次提醒無效後，為了避免危險，情急之下對患者做出了粗暴行為，導致患者額頭瘀傷；而院方也在隔天接獲病人反映後，立即要求醫師做出解釋，並向病人與家屬道歉。

儘管這起事件早在4年前便已發生，但一直到本周，武漢的「疫情發哨人」艾芬醫師曝光了手術的監控畫面後，才讓這起暴力事件引起公眾注意。

BBC引述當地媒體指出，病患的兒子透露，醫院管理層術後已向家屬道歉，並支付了500人民幣（約新台幣2200元）的賠償金；但母親的左眼失明，尚不清楚是否與手術中的毆打有關。

愛爾眼科醫院坦言，院方並未向總部上報這起事件，但在風波擴大後，醫院於21日宣布，貴陽分院已根據「嚴重違反院規」解僱醫院執行長，並已暫停涉事醫生的職務。