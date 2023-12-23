男沒開大燈一路狂飆！22歲河南女師遭拖行　家屬崩潰：腦袋被輾破

▲河南省一名22歲女老師遭7旬老翁開車撞上，頭部當場被捲進車底慘死。（圖／翻攝自網易號）

圖文／CTWANT

大陸河南省南陽市發生一起死亡車禍，一名22歲女老師上個月下班後與同事相約買菜，沒想到卻被一名駕駛「電動代步車」的7旬李姓老翁撞上，女老師的頭部當場被捲進車底，經急救後仍不治身亡，同事也受重傷送醫。

綜合陸媒報導，該起意外發生於11月20日，當時女老師與同事買完菜後準備回家，李姓老翁疑因「沒開燈」未注意車前狀況，高速衝撞2路人，李翁肇事後沒有立即停下，導致女老師被拖行了數公尺，頭部遭到車輛輾壓慘死。

死者母親悲痛控訴，駕駛已經70多歲了，不僅晚上開車不開大燈，甚至撞到人後也沒停車，害得女兒無辜喪命，「腦袋有很大一個洞，鼻子口腔上全是血」，

更令家屬氣憤的是，事發後已過1個月，李翁自此神隱從未露面，就連對方家人也沒有向他們表示過歉意，儘管道路交通事故認定書評斷，肇事駕駛違反3項規定「認定全責」，但李翁至今仍逍遙法外，女老師的雙親求助無門，只好向媒體爆料，盼在公眾輿論的壓力下，能還給女兒一個公道。

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