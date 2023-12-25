違規郵包「非洲豬瘟」陽性率近1成　入境行李100%查驗

▲行政院長陳建仁視察桃園機場非洲豬瘟相關防疫措施。（圖／農業部防檢署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部近期在中國旅客違規攜入豬肉製品中，首次檢驗出新型非洲豬瘟病毒核酸，因應農曆春節假期將至，大量旅客入境恐釀非洲豬瘟疫情，行政院長陳建仁今（25日）前往桃園機場視察各項行李檢查與X光檢疫作業。農業部防檢署表示，違規郵包驗出非洲豬瘟陽性率近1成，即起針對旅客行李、快遞及郵包進行X光機百分百查驗。

非洲豬瘟疫情升溫，陳建仁今往桃園機場視察防檢署旅客手提行李檢查作業及財政部關務署快遞貨物X光檢疫作業，要求邊境相關部會提高警覺，務必落實執行查驗工作，並致贈加菜金，期勉各單位共同防疫，阻絕非洲豬瘟疫情入侵，也呼籲全民防疫，旅遊返國時切勿攜帶肉類產品回國，也不要網購境外肉類製品。

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防檢署表示，非洲豬瘟疫情已擴及世界77國，其中亞洲地區有18個國家通報發生疫情，今年更新增新加坡、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、瑞典和孟加拉等國，鄰近的中國大陸、香港、韓國、越南及馬來西亞等國，近期持續有疫情傳出，而從旅客違規攜帶、農產品棄置箱、違規快遞及國際郵包中採樣的豬肉製品，非洲豬瘟陽性率達9.3%，顯示非洲豬瘟疫情持續擴散。

防檢署指出，因應即將到來的元旦、農曆春節假期，隨著大量旅客入境，可能攜帶動物產品引發非洲豬瘟等疫情，將持續落實邊境檢疫強化措施，針對旅客行李、快遞及郵包等，以X光機百分百查驗，嚴防非洲豬瘟入侵。