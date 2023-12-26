最感人聖誕禮物！男用AI讓死去老爸「復活」　一句話就讓媽爆哭

▲男子送給母親的溫暖禮物，在網路上爆紅。（圖／翻攝自TikTok／phillipwillett）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名男子用AI技術讓死去的父親「復活」，將成功仿效出的父親聲音，做成特別聖誕卡片送給母親，母親時隔1年多再次聽到亡夫聲音，忍不住感動爆淚，溫馨影片獲得590多萬人次點閱。

27歲男子菲利普(Philip Willett)在TikTok上表示，他的父親約翰(John Willett)在與胰腺癌奮鬥多年後，於2022年去世，今年聖誕節他想為母親特別做些什麼，決定嘗試以AI方式讓父親「復活」。

菲利浦表示，他使用ElevenLabs文字轉語音軟體，成功匹配出與父親相近的語氣與聲調，當他第一次聽到作品時立刻起雞皮疙瘩，「我輸入的第一句話是『嗨，親愛的』，爸爸最常對我們說的就是這句話」。

菲利浦用父親的聲音製作出語音聖誕卡，並且送給媽媽。影片中可看到，菲利浦的母親崔西(Trish)打開數位卡片後，裡面充滿了她與丈夫的合照，突然傳出已故丈夫的聲音向她打招呼，立刻讓她熱淚盈眶。

AI模仿約翰的聲音向崔西表示，「嗨，親愛的，我愛你，我有聽到你的禱告，我只是想讓你知道，你是孩子們心中最好的母親，是全世界最堅強的女人，我永遠都在你身邊，聖誕快樂」。

影片曝光後獲得近600萬人次點閱，許多網友感動表示，「我也被感動到哭了」、「這是最棒的禮物，我也想知道你是怎麼做到的」、「我父親2年前也因為胰臟癌過世，我也一直很想念他」。

約翰表示，他後來發現這個禮物為母親帶來了意料之外的影響，母親似乎獲得很大的安慰，更能夠適應沒有父親的聖誕節，「禮物幫助她能時常思念父親，知道對方永遠都不會消失」。