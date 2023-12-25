女頭痛醒來突然回到18歲 「沒看過手機電腦」喪失30多年記憶





▲祖母某天醒來，以為自己只有18歲。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國路易安那州60歲女子丹尼科拉(Kim Denicola)5年前某天醒來，突然以為自己只有18歲，完全沒有過去30多年來的任何記憶，不記得結婚14年的丈夫也不記得孩子和孫子們，直到現在醫生還是無法找出原因。

現年60歲的丹尼科拉表示，大約5年前，2018年10月她在路易安那州巴頓魯治(Baton Rogu)教會研讀聖經時，頭部突然感到劇痛、視力模糊被送進急診室，然而當她醒來時，完全不記得自己已婚並育有2名孩子，記憶停留在18歲，以為自己是一個活在1980年代的青少年。

丹尼科拉表示，「我失去了好多個聖誕節，這對我來說很難以置信，對我身邊的人來說也是一樣，在我最瘋狂的幻想中，也從來沒想過有天醒來，我發現自己已經快要60歲了」。

由於丹尼科拉以為自己活在80年代，所以她完全沒看過電腦和手機，也不知道總統已經換了好幾任，摯愛的父母去世多年，醫生認為她可能罹患的是短暫性全面腦失憶症(Transient Global Amnesia)，但即使已經事發5年，還是無法找出發病原因。

丹尼科拉至今還是沒有找回記憶，她雖然一直有寫日記習慣，可是當她讀自己日記時卻覺得在讀別人的故事，一度為此痛苦的她，如今正在重新認識家人，「我或許失去了記憶，但我還是可以和家人一起創造新的記憶」，她的夢想就是聖誕節時，能全家人一起團聚歡度。