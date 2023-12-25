　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女頭痛醒來突然回到18歲 「沒看過手機電腦」喪失30多年記憶

▲▼女學生,女高中生,女生,日本女孩,日本,制服妹。（示意圖／CFP）

▲祖母某天醒來，以為自己只有18歲。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國路易安那州60歲女子丹尼科拉(Kim Denicola)5年前某天醒來，突然以為自己只有18歲，完全沒有過去30多年來的任何記憶，不記得結婚14年的丈夫也不記得孩子和孫子們，直到現在醫生還是無法找出原因。

現年60歲的丹尼科拉表示，大約5年前，2018年10月她在路易安那州巴頓魯治(Baton Rogu)教會研讀聖經時，頭部突然感到劇痛、視力模糊被送進急診室，然而當她醒來時，完全不記得自己已婚並育有2名孩子，記憶停留在18歲，以為自己是一個活在1980年代的青少年。

丹尼科拉表示，「我失去了好多個聖誕節，這對我來說很難以置信，對我身邊的人來說也是一樣，在我最瘋狂的幻想中，也從來沒想過有天醒來，我發現自己已經快要60歲了」。

由於丹尼科拉以為自己活在80年代，所以她完全沒看過電腦和手機，也不知道總統已經換了好幾任，摯愛的父母去世多年，醫生認為她可能罹患的是短暫性全面腦失憶症(Transient Global Amnesia)，但即使已經事發5年，還是無法找出發病原因。

丹尼科拉至今還是沒有找回記憶，她雖然一直有寫日記習慣，可是當她讀自己日記時卻覺得在讀別人的故事，一度為此痛苦的她，如今正在重新認識家人，「我或許失去了記憶，但我還是可以和家人一起創造新的記憶」，她的夢想就是聖誕節時，能全家人一起團聚歡度。

ET快訊
手搖飲「珍奶買1送1」　只有今天
快訊／民進黨宣傳車墜4m深邊坡！　駕駛緊急送醫
快訊／15歲高中生脖子遭割　無生命跡象
日軟飯男擁「4妻2女友」想生54孩！一家全靠老婆養
快訊／中鋼前老總癌症辭世
東洋乳神現身台灣！　下身＼／線條外露
女頭痛醒來突回到18歲　「沒看過手機電腦」喪失30多年記憶
逛百貨「野生吳慷仁站身邊」！國小生認不出　冷回一句尷尬了
親弟遭刺殺　李東健天天酗酒：住進精神病院2個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

家人醒來發現陌生男在床上睡覺　前院車輛還「坐著一具女屍」

1年前才結婚！男突然開槍爆頭妻子再自轟　5孩聖誕節前成孤兒

網瘋傳「聖誕節送這禮物就分手」　女真的遇到崩潰：一周後就分

生理期熱水袋突然爆開　女下體劇痛看「使用說明」傻：用錯好多年

夫妻「吵完立刻愛愛」太刺激　惡霸犬亂入咬男主人要被安樂死

前男友父和祖母吃完蛋糕「12小時暴斃」　女律師被捕：我是無辜的

81歲父騎車尋找19歲夜歸兒　路口轉彎處「父子正面相撞」雙亡

FBI通緝犯逃25年找到了！身綁「鐵鍊千斤頂」沉湖底　死狀超淒慘

日軟飯男「一夫多妻」擁4妻2女友　夢想生下54孩！一家全靠老婆養

平安夜飛越台灣！「聖誕老人駕雪橇」最新畫面曝　上萬網友緊盯

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

FBI通緝犯逃25年找到了！身綁「鐵鍊千斤頂」沉湖底　死狀超淒慘

日軟飯男「一夫多妻」擁4妻2女友　夢想生下54孩！一家全靠老婆養

平安夜飛越台灣！「聖誕老人駕雪橇」最新畫面曝　上萬網友緊盯

女頭痛醒來突然回到18歲 「沒看過手機電腦」喪失30多年記憶

日本排核廢水引反彈！台灣「搶購囤積食鹽」　中國人打爆騷擾電話

家人醒來發現陌生男在床上睡覺　前院車輛還「坐著一具女屍」

沒藥醫！「殭屍鹿」疫情現蹤美國黃石公園　科學家警告傳人風險

日本「東大宅男」兼職當牛郎！業績破1800萬　1年就成紅牌

首爾景福宮塗鴉動機曝！　未成年男女曝「幕後藏鏡人」仍在逃

1年前才結婚！男突然開槍爆頭妻子再自轟　5孩聖誕節前成孤兒

天成集團參與運動產業博覽會　旗下悅華等合推高爾夫假期

美房東一言不合就開槍！　「子彈爆頭」房客送醫不治

婦患多種慢性病12科別就診「日吞50顆藥」　整合醫療減藥減負擔

哈孝遠夫妻互爆家中惡習！　羞談「夫妻恩愛事」：要到你想逃

迎接2024第一道曙光　三仙台6點10分乍現

黏土人「葬送的芙莉蓮 - 費倫」嘟嘴可愛再現　還附溶解衣服藥水

快訊／台中立委候選人謝志忠宣傳車墜4m深邊坡！駕駛救起送醫中

韓韶禧「一張圖」激怒日本　導演認：她想過拍《京城》不能去日本

曾玟學質疑邱鎮軍開遊藝場「以賭養毒」　邱陣營：他只是房東

FBI通緝犯逃25年找到了！身綁「鐵鍊千斤頂」沉湖底　死狀超淒慘

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

「東大學霸」兼職當牛郎　月收破1800萬

2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓

3兄弟爆反目「2人殺1人」！調查結果逆轉

2023全球最富裕國家排名出爐　台灣列第14位

小孩幾歲開始不信聖誕老人？心理學家揭真相

2023年五大天災人禍回顧

女醒來突然回到18歲　「沒看過手機和電腦」

男童搭車太安靜！爸回頭驚見兒「車窗夾頸」命危

尪輕生全家怪她　人妻遭活活燒死

美國「超級高鐵」夢碎！　Hyperloop One倒閉

日軟飯男「一夫多妻」擁4妻2女友　卻無業10年

日滑雪場27歲陸女闖禁滑區！倒插雪堆窒息死

更多熱門

相關新聞

家人醒來發現陌生人躺床上　車上坐女屍

家人醒來發現陌生人躺床上　車上坐女屍

美國德州休斯頓一戶人家醒來發現，一名陌生男子竟然躺在他們床上，正在呼呼大睡，對方所駕駛的車輛直接撞進前院，車上還有一名女子的屍體，嚇得趕緊報案。警方調查發現，男子疑似因為酒駕，導致致命車禍事件。

殭屍鹿疫情現蹤　科學家警告傳人風險

殭屍鹿疫情現蹤　科學家警告傳人風險

男突然開槍殺妻自轟　5孩聖誕節前成孤兒

男突然開槍殺妻自轟　5孩聖誕節前成孤兒

多國護衛就緒　馬士基準備恢復紅海航行

多國護衛就緒　馬士基準備恢復紅海航行

24歲人妻驚喜發現懷孕　卻遇車禍1屍2命

24歲人妻驚喜發現懷孕　卻遇車禍1屍2命

關鍵字：

失憶18歲Kim Denicola路易安那州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

泡湯到一半…突起身抽菸！男業務下秒「直接倒地」身亡

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘愛琴海浪漫下跪

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面