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女愛上高中閨蜜「為了和她在一起變性」　發現女友變心放火燒人

女愛上高中閨蜜「為了和她在一起變性」　發現女友變心放火燒人。（圖／翻攝自推特）

▲女工程師（左）被發現遭變性好友（右）殺害。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

印度泰米爾納德邦發生凶殺案，26歲女軟體工程師在生日前夕被一名跨性別男子放火燒死，警方調查發現，原來2人以前是高中同學，被告為了和死者在一起不惜變性，沒想到心上人最後還是選擇和男同事交往，才會憤而犯案。

26歲女子南迪妮(R Nandhini)24日在清奈郊區Thalambur被人發現，全身被鐵鍊綑綁的她正在被火燒，手腕與腳踝也被刀砍斷，死狀十分悽慘。警方調查發現，凶嫌是原名為潘迪亞(Pandiya Maheswari)的26歲男子維崔馬倫(Vetrimaran)，他與死者2人是高中同學。

警方表示，維崔馬倫一直愛著南迪妮，為了追求對方不惜變性，然而南迪妮認為2人的感情不會有未來，所以沒有答應交往，雖然如此2人仍一直維持很親密的友誼，畢業後還曾在同一間公司工作過一段時間，近來南迪妮疑似想要結束這段關係，才會引來殺機。

警方表示，「南迪妮幾個月前疑似和一名男同事交往，讓維崔馬倫很生氣，他近來以慶祝生日為由邀南迪妮出來，說要給對方一個驚喜所以蒙上眼睛，結果卻突然用鐵鍊把人綁住殺害」。

南迪妮家人表示，維崔馬倫變性後，幾乎和所有親友斷絕關係，只有南迪妮願意繼續和他來往，「如果我女兒早點讓我們知道這些事情，我們絕對會幫忙，同情和善良讓她用生命付出了代價」。警方目前已逮捕維崔馬倫到案，案件仍在調查中。

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