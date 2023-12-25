意外當12寶媽放棄學業　「101歲女回去上大學」要和孫女一起畢業

▲101歲人瑞返回校園讀書。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州101歲女子莎拉(Sarah Simpkins)81年前因為懷孕放棄學業，如今已是12寶媽與多名孫子祖母的她不放棄夢想，成功回到大學讀書，而且還和孫女就讀同一所學校，計畫要一起畢業。

101歲女子莎拉，近來剛在維吉尼亞州切斯特(Chester)當地社區大學完成第一學期的學業，她受訪時表示，81年前她20歲時因為懷上第一名孩子，不得不從南卡州哥倫比亞市(Columbia)的Allen University大學輟學，無法完成學業，一直讓她抱持著遺憾。

本來居住在紐約布魯克林的莎拉，約5年前96歲時搬到維吉尼亞州與孫女哈莉瑪(Halimah Shepherd-Crawford)一起居住，現在2人一同在當地社區大學Brightpoint Community College就讀。

哈莉瑪表示，她與祖母在課業上時常互相幫助，「我負責研究功課，解釋給祖母聽，讓她自己解出答案，我是她的手和眼睛，但完成課業仍要靠她自己的腦，她腦袋仍然很靈活的」。莎拉則表示，她最喜歡上的課是每周二和周四的藝術課程。

這對祖孫預計明年5月將會完成學業，一起獲得畢業證書，屆時莎拉將滿102歲，她表示，「這是我一定要做的事情，我很感謝老天爺讓我能夠做到」，她享受大學生涯中的每一刻，也喜歡和其他同學在一起，希望她的故事可以鼓勵大家勇敢追夢。