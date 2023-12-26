南加州平安夜鬧家暴！　男嫌與警對峙6小時葬身火海

A #HermosaBeach house with a man barricaded inside catches fire this evening near 11th & Ardmore. Police initially went to the home around 3:20pm for a possible domestic dispute. Police said family members came out and the man barricaded himself inside. @kcalnews pic.twitter.com/T7VKF9wEHf — John Schreiber (@johnschreiber) December 25, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

美國南加州何爾摩沙海灘（Hermosa Beach）平安夜不平靜，警方24日下午接獲通報家暴案件，特警隊（SWAT team）抵達現場後與匪徒發生6小時的對峙，屋內燃起熊熊大火，特警隊破門而入後在車庫發現一名男性，已明顯死亡。

▲南加州警察與一名男子對峙。（圖／翻攝X「@johnschreiber」）



綜合美媒報導，事件發生於24日下午3時20分，警方獲報一起不明案件，一名女性表示聽到案發現場有女人尖叫聲。警員抵達現場後了解到是一起家暴案，一名男子多次威脅一名女子，造成她與其他家庭成員心生恐懼，為了性命安全紛紛逃出家門，接著該名男子將自己鎖在家中，拒絕與警方對話。

當局立刻下令撤離附近居民，同時呼叫更多支援。洛杉磯郡消防隊在下午3時30分接獲火警通報前往現場，當時房屋已經起火，起火點位於車庫，之後延伸到整個單戶住宅，並於4時50分左右升級成全屋陷入火海的情況；警方指出，在火勢剛發生時，有聽見一聲爆炸聲。

消防員雖然進行滅火，但據稱屋內男子持有槍枝，因此消防隊員在救火的同時仍必須額外謹慎，在房屋外頭有掩護的區域作業。

何爾摩沙海灘警察與特警隊於24日晚間9時30分進入該間住宅，並在車庫內發現一名已明顯死亡的男子。屋內一隻狗被救出時沒有受傷，後續也與家人平安團圓。