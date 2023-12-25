1年前才結婚！男突然開槍爆頭妻子再自轟　5孩聖誕節前成孤兒

▲父母突然在聖誕節前雙亡，讓5孩成為孤兒。（圖／翻攝募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州聖誕節前夕傳出命案，39歲男子布萊斯(Blase Raia)與34歲妻子布魯克(Brooke Raia)在家發生爭吵，開槍把對方爆頭，後來也跟著自轟，結果大兒子打工回家發現父母雙亡，5名孩子在聖誕節前成為孤兒。

警長洛根鎮(Dave Hoover)警長胡佛(Dave Hoover)表示，事件19日晚間7時左右發生在布萊斯位於格林伍德(Greenwood)家中地下室，布萊斯與妻子布魯克發生爭執後，突然開槍射殺對方，接著也自轟身亡，事件發生時4名幼童也在家中。

事件發生大約半小時後，大兒子剛好打工完回到家中，結果進門目睹可怕場面報案，警方立即前往現場調查。胡佛表示，「我們正在努力追溯這一天，希望能找出布萊斯的犯案動機」。

不幸事件對社區造成打擊，布萊斯的同事表示，「他是一名好人，同事也都很喜歡他」。與死者一家人友好的鄰居也表示，「他愛他的孩子勝過世上所有一切」。布萊斯與妻子於2022年結婚，2人都很喜愛賽車運動，目前社區成員在網路上為4名幼孩募款，已成功募得美元83,392元（約台幣259萬元）。

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