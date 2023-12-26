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台北炸雞店「月薪6萬」留不住人　細節讓一票人懂了：是我也不接受

▲▼阿亮香雞排,阿亮,雞排,香雞排,漲價,降價。（圖／記者許權毅攝）

▲台北炸雞店「月薪6萬」留不住人，網友認為可能是工時跟休假的問題。（示意圖／記者許權毅攝）

網搜小組／趙蔡州報導

餐飲業缺工問題日益嚴重，一名在台北市炸雞店工作的女網友分享，他們的炸雞店店員月薪在55K至60K之間，但還是非常難找到人，就算真的有人應徵，也幾乎都待不久，讓她忍不住感嘆「餐飲業真的很難找人」，不過網友看了她的工作條件後，認為可能是工時跟休假的問題。

原PO在Dcard在「餐飲業真的很難找人」為題表示，她目前在台北某炸雞店工作，上班時間10小時算蠻長的，每月休息6天，月薪在55K至60K之間，忙碌時真的很忙，空閒時在打掃環境後，做自己的事老闆基本上不會唸，但還是非常難徵到人或留住人，「不缺錢的或有更好發展的，待一陣子就都跑了」。

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▲▼餐飲業頂標「最高月薪6萬」！台北炸雞店妹嘆難找人 一票人秒懂。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「短期缺錢感覺是蠻好的選擇啊」、「我自己做過餐飲一次後，這輩子不會想再做」、「沒有發展性才是想讓人逃，健康也是無價的」、「突然好想問原PO在哪邊上班，薪水真的好香」、「比我好多了，工廠作業員每天12小時，一個月要工作23天，薪水才3萬初頭」。

至於為什麼會留不住人，有人分析，「我覺得應該是太累，不然這薪水在餐飲已經挺頂，可能是你勞動力比較厲害」、「是不錯，但工時就有點悲劇」、「這個工時跟休假，對我來說真的無法接受」。

根據104人力銀行調查，現代年輕人求職偏好，除了薪資外，更講求興趣跟自由，因此在薪水差距不大的情況下，年輕人可能會選擇跑外送。天下雜誌日前也報導，新世代年輕人的工作觀，非常重視休假與權益保障，遇上公司過勞環境或休假太少，可能寧願辭職也不願意將就。

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