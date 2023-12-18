台南勞工局結合五市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

▲台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，致贈弱勢職災勞工家庭慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，做為勞工團體發展基金，運用此基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。

18日由勞工局局長王鑫基與台南市總工會陳銘泉副理事長、大台南總工會溫金輝理事、台南市產業總工會宋照濱理事長、台南市職業總工會吳允昌秘書長、台南直轄市總工會黃江福理事長、史進財秘書長等代表，一起前往7位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈9萬元之慰問金，將黃偉哲市長的施政理念「希望家園」用溫暖開枝散葉。

居住於永康區48歲盧姓勞工，未婚獨自租屋，從事駐區業務工作，本身領有身障手冊，於2023年8月進行盤點工作時，重心不穩從梯上跌下來，導致頸椎跟腰椎受傷，頸椎已先開刀治療，需靠助行器才能行走，醫療費用高達30多萬，傷病給付尚在申請中，每月都仍需回診就醫，經濟負擔沉重。

北區31歲黃姓勞工2023年8月工作中進行燈具更換時，不慎由A字梯墜落，頭部撞傷右手骨折，送醫院救治，腦部進行顱骨切開術並送加護病房住院1個多月，出院後因腦傷生活無法自理，安置於護理之家。案主本身為單親家庭，與案母同住，育有二女，分別為7歲及5歲。經濟狀況不佳，又遭逢職災事故，雪上加霜，急需經濟協助。

另居住位於安南區26歲李姓勞工，為汽車修護技術人員，2023年9月工作中發生火災，導致雙手手掌及前臂與正面臉部燒燙傷，經植皮手術後，於燒燙傷隔離病房住院半個多月，目前出院返家休養中。案家為單親家庭，住處為租賃，案母從事臨時工，案弟剛高中畢業待業中，案主為家中經濟支柱，卻又遭逢職災，家庭經濟陷入困境。

勞工局王鑫基局長表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

勞工局局長王鑫基特別感謝台南市五個市級總工會，願意協力共同提供職災慰問的服務，也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽諮詢專線06-6377337民治市政中心；06-2991111＃8535、8538、1036永華市政中心職災勞工專服員。