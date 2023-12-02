　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

大台南總工會互動性勞工論壇　企業與勞工共同探討新視野

▲大台南總工會2日辦理「勞資共榮、多元優質職場卓越永續」勞工議題論壇，探討當前社會應關注的勞工議題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲大台南總工會2日辦理「勞資共榮、多元優質職場卓越永續」勞工議題論壇，探討當前社會應關注的勞工議題。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

大台南總工會2日辦理「勞資共榮、多元優質職場卓越永續」勞工議題論壇，論壇不僅活潑有趣，並邀請中華商管科技學會李怡慧博士等人，進一步探討當前社會應關注的勞工議題，包括ESG與勞工權益、斜槓族與非典型工作的新視野、(AI時代)新工作模式與勞動法制、促進靈活就業模式，以及弱勢勞工權益保障。

在ESG與勞工權益的討論中，與會者們發現企業的社會責任與勞工權益息息相關。大家共同探討如何透過公開透明的環境、社會和公司治理，實現企業與勞工的共榮共享。論壇上有與會者提出建議，鼓勵企業積極參與社會公益事業，以實際行動回饋社會。透過集體討論有助於擴大勞工權益的視野，從而推動企業朝著更為可持續的方向發展。

斜槓族與非典型工作的新視野成為論壇的一大亮點。參與者們深入討論現代勞動市場的多元化趨勢，共同發現斜槓族及非典型工作者所面臨的挑戰和機會。參與者在討論過程中表示不同的工作形式，其實是一種新視野，我們要懂得善用這個視野，讓每一位工作者都能找到自己的光芒。這場討論引起了與會者對於工作本質的深刻思考，並探討了如何創造更有彈性的工作機會，讓人們能夠更好地平衡生活和事業。

在(AI時代)新工作模式與勞動法制的探討中，與會者們留意到人工智慧的發展對工作產生的深遠影響。大家一同思考如何在新工作模式下保障勞工權益，並提出應對AI時代的相應政策建議，以確保工作的公平和可持續發展。這場討論讓與會者更加了解未來勞動市場的變革，並強調了法制的重要性，以保護勞工免受科技進步可能帶來的負面影響。

促進靈活就業模式的討論中，參與者分享了各種靈活就業的案例，並提出了促進這種模式發展的策略。靈活就業的推動不僅能夠提高勞動市場的適應性，還能為勞工提供更多生活和工作的彈性選擇。這場討論引起與會者對於傳統僱傭關係的反思，並提出了更符合現代社會需求的就業模式。

弱勢勞工權益保障的討論中，與會者共同思考如何在社會中建立更加公平的環境，保障弱勢勞工的權益。有人提出建立更完善的社會安全網，以應對突發狀況，確保每一位工作者都能夠獲得應有的保障。這場討論強調了社會的共同責任，並強調了推動弱勢勞工權益的必要性。整場論壇，無論是從ESG到靈活就業，都彰顯了參與者對於勞工議題的深刻關注和積極參與。

大台南總工會鄭山林理事長表示將以開放的心態迎接各種新挑戰，鼓勵企業與勞工攜手前進，共同打造一個更為公平、透明和具有活力的工作環境。這場勇敢破浪的冒險，必將在未來掀起更多社會變革的浪花。大台南總工會將繼續引領這場變革浪潮，推動更多的討論和創新，讓勞工權益得到更好的保障，打造更為繁榮和共融的社會。

勞工局長王鑫基也表達對鄭山林理事長領航的大台南總工會，辦理這次多元優質職場卓越永續勞工論壇、是值得肯定、為台南的勞資共生、共享、共好、共榮而努力。

ET快訊
國道1死4傷　高公局：台電施工「未核准也無通報」
情侶澳洲打工一半「農場野戰」！　她嗨完遭割草機壓死
賴清德變臉怒吼　女網紅求罵嚇壞「我不想主持了！」
賴清德阻止當立法院長　韓國瑜嗆「先讓3拳」：第4次要還手了
海底撈19歲天菜陸店員！「特別服務」超會撩　脫罩女網友嗨翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「2024台南市耶誕跨年」首場活動總爺登場　吸引近萬民眾同樂

台東國際身障日公益園遊會！　縣府營造無礙環境

新北選前擴大臨檢！淡水加強取締噪音車　今年已通報2146件

國際南島藝術交流日　開啟台東與夏威夷南島海洋文化連結

關山鎮鬧熱「收冬戲」　警與民同在設攤...宣導防詐及交安

台中大甲媽平安祈福遶境東港　警設機動派出所+行動補給站

大台南總工會互動性勞工論壇　企業與勞工共同探討新視野

新北淨化選前治安環境　金山警擴大臨檢掃蕩不法

明華園收冬大戲《劍神呂洞賓》登場　台東關山鄉親超High

基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

手沖咖啡的穩定性測試　她倒細小水柱「繞蚊香」

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

不給摸！米克斯耳朵超靈活　手靠近就往後貼：先給肉肉

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

「2024台南市耶誕跨年」首場活動總爺登場　吸引近萬民眾同樂

台東國際身障日公益園遊會！　縣府營造無礙環境

新北選前擴大臨檢！淡水加強取締噪音車　今年已通報2146件

國際南島藝術交流日　開啟台東與夏威夷南島海洋文化連結

關山鎮鬧熱「收冬戲」　警與民同在設攤...宣導防詐及交安

台中大甲媽平安祈福遶境東港　警設機動派出所+行動補給站

大台南總工會互動性勞工論壇　企業與勞工共同探討新視野

新北淨化選前治安環境　金山警擴大臨檢掃蕩不法

明華園收冬大戲《劍神呂洞賓》登場　台東關山鄉親超High

基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

立法院代表團4日晚赴COP 28　國安局：特勤會確保吳欣盈人身安全

雨連下4天！下周「華南雨彈＋冷空氣」聯手襲台　全台濕涼15度

德妮嗨派對歡樂來襲！　「百變小丑樂園」台南新天地一同歡樂

企橄聯賽決賽組合出爐！台北元坤將力拚二連霸

台中連奪8項媒體民調施政滿意度第一　盧秀燕不居功：感謝全體市民

不會打「逆風球」？　特攻4連勝遭攻破主帥親曝最大隱憂

億萬富豪找回被拐25年兒！他秒獲「3套豪宅」認：身世沒告訴女友

電纜線垂國道釀1死4傷！高公局：台電施工「未核准也無通報」

三重碧華國小50週年校慶　消防局出動「地震體驗車」小朋友樂體驗

糧草不繼？坦言民眾黨「破產邊緣」　柯文哲：靠小額捐款撐到現在

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

台中膝關節醫學權威無預警遭解雇　協調結果出爐

大甲媽首次屏東遶境　特為消防員賜福

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

不放棄任何一個學生　西螺安定國小舞蹈奪冠

台南勞工領袖大學152位學員慶畢業

基隆光影節開幕今點燈　180秒夢幻漫旅光雕秀

新北推富基感蟹三重奏　魚市消費滿額享優惠

南消二大隊防災宣導眾人額樂

台南聖誕樹融入台南400元素閃耀台南

南消四大守護冬日宣導一氧化碳危險

淨化選前治安　金山警擴大臨檢掃蕩不法

竹北就近讀高中　至少要考4個A

大台南總工會互動性勞工論壇

台南guts姐新看板亮相

更多熱門

相關新聞

台南勞工領袖大學152位學員慶畢業

台南勞工領袖大學152位學員慶畢業

台南市勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程，2日上午9時於成大成功校區大格致廳舉行結訓典禮，全體學員也歡唱畢業歌曲”青青校樹”及成大校歌，為這段學習旅程譜下美麗的樂章。

缺工賴清德稱「多元就業環境」　侯友宜嗆：詐騙是民進黨最軟的一塊

缺工賴清德稱「多元就業環境」　侯友宜嗆：詐騙是民進黨最軟的一塊

協助淨零減碳　經發局主動出擊

協助淨零減碳　經發局主動出擊

美論壇Reddit傳再次IPO　明年Q1提出申請

美論壇Reddit傳再次IPO　明年Q1提出申請

勞動部辦金展獎　表揚促進身心障礙者就業績優單位

勞動部辦金展獎　表揚促進身心障礙者就業績優單位

關鍵字：

大台南總工會勞工論壇企業勞工探討視野

讀者迴響

熱門新聞

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

即／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」釀1死4傷

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

正妹東區被搭訕「我已婚是3個孩子的媽」

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

高雄「手搖杯正妹」Turn口罩！　美食網紅11字證實

更多

最夯影音

更多
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面