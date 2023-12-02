大台南總工會互動性勞工論壇　企業與勞工共同探討新視野

▲大台南總工會2日辦理「勞資共榮、多元優質職場卓越永續」勞工議題論壇，探討當前社會應關注的勞工議題。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



大台南總工會2日辦理「勞資共榮、多元優質職場卓越永續」勞工議題論壇，論壇不僅活潑有趣，並邀請中華商管科技學會李怡慧博士等人，進一步探討當前社會應關注的勞工議題，包括ESG與勞工權益、斜槓族與非典型工作的新視野、(AI時代)新工作模式與勞動法制、促進靈活就業模式，以及弱勢勞工權益保障。



在ESG與勞工權益的討論中，與會者們發現企業的社會責任與勞工權益息息相關。大家共同探討如何透過公開透明的環境、社會和公司治理，實現企業與勞工的共榮共享。論壇上有與會者提出建議，鼓勵企業積極參與社會公益事業，以實際行動回饋社會。透過集體討論有助於擴大勞工權益的視野，從而推動企業朝著更為可持續的方向發展。



斜槓族與非典型工作的新視野成為論壇的一大亮點。參與者們深入討論現代勞動市場的多元化趨勢，共同發現斜槓族及非典型工作者所面臨的挑戰和機會。參與者在討論過程中表示不同的工作形式，其實是一種新視野，我們要懂得善用這個視野，讓每一位工作者都能找到自己的光芒。這場討論引起了與會者對於工作本質的深刻思考，並探討了如何創造更有彈性的工作機會，讓人們能夠更好地平衡生活和事業。



在(AI時代)新工作模式與勞動法制的探討中，與會者們留意到人工智慧的發展對工作產生的深遠影響。大家一同思考如何在新工作模式下保障勞工權益，並提出應對AI時代的相應政策建議，以確保工作的公平和可持續發展。這場討論讓與會者更加了解未來勞動市場的變革，並強調了法制的重要性，以保護勞工免受科技進步可能帶來的負面影響。



促進靈活就業模式的討論中，參與者分享了各種靈活就業的案例，並提出了促進這種模式發展的策略。靈活就業的推動不僅能夠提高勞動市場的適應性，還能為勞工提供更多生活和工作的彈性選擇。這場討論引起與會者對於傳統僱傭關係的反思，並提出了更符合現代社會需求的就業模式。



弱勢勞工權益保障的討論中，與會者共同思考如何在社會中建立更加公平的環境，保障弱勢勞工的權益。有人提出建立更完善的社會安全網，以應對突發狀況，確保每一位工作者都能夠獲得應有的保障。這場討論強調了社會的共同責任，並強調了推動弱勢勞工權益的必要性。整場論壇，無論是從ESG到靈活就業，都彰顯了參與者對於勞工議題的深刻關注和積極參與。

大台南總工會鄭山林理事長表示將以開放的心態迎接各種新挑戰，鼓勵企業與勞工攜手前進，共同打造一個更為公平、透明和具有活力的工作環境。這場勇敢破浪的冒險，必將在未來掀起更多社會變革的浪花。大台南總工會將繼續引領這場變革浪潮，推動更多的討論和創新，讓勞工權益得到更好的保障，打造更為繁榮和共融的社會。

勞工局長王鑫基也表達對鄭山林理事長領航的大台南總工會，辦理這次多元優質職場卓越永續勞工論壇、是值得肯定、為台南的勞資共生、共享、共好、共榮而努力。