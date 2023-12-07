　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：權力擁有者不敢濫用權力　勞動部絕對捍衛1000萬勞工權益

▲朝野黨團協商最低工資法草案。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲朝野黨團協商最低工資法草案。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

立法院朝野黨團今（7日）協商「最低工資法」草案，會中時代力量黨團總召邱顯智堅持最低工資漲幅要連動消費者物價指數（CPI），並認為不得低於前一年工資，但民進黨團總召柯建銘則稱，權力擁有者不敢濫用權力，且勞動部絕對是捍衛1000萬勞工權益。邱顯智反駁道，當然不是這樣，台灣歷史有多少權力擁有者濫用權力，所以要透過法，拘束權力擁有者。

立法院長游錫堃7日召集朝野，協商「最低工資法」草案。行政院版最低工資法草案第9條寫道：「最低工資之審議，應參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度」、「前項審議，並得參採下列資料：一、勞動生產力指數年增率。二、勞工平均薪資年增率。三、國家經濟發展狀況。四、國民所得及平均每人所得。五、國內生產毛額及成本構成之分配比率。六、民生物價及生產者物價變動狀況。七、各業產業發展情形及就業狀況。八、各業勞工工資。九、家庭收支狀況。十、最低生活費。」

協商期間討論到上述條例時，邱顯智表示，時代力量黨團認為最低工資年度調整幅度不得低於CPI漲幅及前一年最低工資，把CPI年增率當最低工資調漲的樓地板，像法國就明確將最低工資跟物價上漲幅度相互掛勾，而行政院雖然把CPI列為「應」參採指標，但沒有任何法律效力。

國民黨團書記長謝衣鳯說，目前條文僅參採CPI年增率，的確不足以反映基本勞工的生活權利，畢竟CPI指數逐月上漲，勞工生活壓力非常大，所以最低工資應該不得低於CPI年增率，而非只是參採而已；另外，CPI也不會完全反映全部生活費用上漲，所以國民黨團希望一定要不得低於CPI年增率，也不能低於前一年的最低工資。

民眾黨團副總召賴香伶認為，最低工資法核心就是年增幅度怎麼訂，以致參採指標的「應」跟「得」變爭執點，然條例中僅一個「應」作為參採內容，是過於賭在CPI；CPI跟通膨也許有關，但有些反映不出跟生活成本之間的連動，而「得」參採部分，民眾黨團希望比院版本多一、兩項。另賴香伶也表達希望有一套最低工資的計算公式，以及不得低於前一年最低工資能入法。

國民黨團總召曾銘宗指出，訂定最低工資法的政策意義是要保障1000萬勞工的實質購買力，維持其最低生活水平，國民黨團強烈主張，調幅必須不得低於CPI。柯建銘說，沒有人會把最低工資往下調，而民眾黨團版本並未納入公式；至於「得」參採部分，柯認為行政院版本相當完整。

勞動部長許銘春表示，自有基本工資審議以來，從未發生低於前一年薪資的狀況，未來立法提高到法律位階，更不會發生；而適用最低工資調幅不得低於CPI的國家只有法國跟越南，其他有綁定CPI的國家都沒有，這是因為，若沒辦法斟酌其他指標及社會經濟情勢，會缺乏彈性。許也舉2008年金融海嘯為例。

有關計算公式部分，許銘春說，現在有適用最低工資的國家，也沒有明定計算公式，而是應讓整體基本工資委員能審酌各指標，比較會有彈性，也比較真正照顧勞工；至於得參採指標沒有放租金相關部分，那是因為CPI已包括食衣住行育樂，相關指數都在裡面考量，列進去會有重複問題。

柯建銘：權力擁有者不敢濫用權力

不過曾銘宗不埋單許銘春舉金融海嘯為例；曾任為，那是非常特殊、極端狀況，許銘春身為勞動部長，剛講的話是經濟部長講的話，應站在1000萬勞工立場訂最低工資法。

邱顯智也說，最低工資法是保障最基層勞工在面對通膨、物價飛漲情況下的實質購買力，以便他們可以生活下去，應該從這角度出發，所以把最低工資跟CPI連動起來，才是最低保障；而基本工資不會調低，是過往審議的慣例，但法的特性，就是基於不相信權力擁有者，因為不知道未來的權力擁有者是誰，所以相信大家也不會反對把它明確入法，讓台灣1000萬勞工有基本保障。

柯建銘則表示，「權力擁有者，他不敢濫用權力啦」 ，裡面有研究小組跟學者專家，包括曾銘宗所講的，勞動部絕對是捍衛1000萬勞工權益（但曾是說勞動部應站在1000萬勞工立場），以及購買力這方面著眼，這是大家角度觀點不一樣、如何參採的問題。勞動部能訂出公式最好，但是是不可能的問題，大家不要互相否定，而是要用寬廣立場來看待。柯建銘重申，「權力擁有者絕對不敢濫用」，不然立刻就倒了、暴動了，如果這條文沒有共識，院長就裁示

但邱顯智反駁道，柯建銘說權利的擁有者不會濫用權力，不然就倒了，當然不是這樣，因為台灣歷史有多少權力擁有者濫用權力，所以才要審「政治檔案條例」，就是要透過法，拘束權力擁有者。

柯建銘說，政治檔案法是講轉型正義，是不一樣東西。邱顯智表示，是一樣的東西，就是因為過去有太多濫用權力，所以國民黨威權時期...。謝衣鳯聽聞後立刻說，不要隨便射到國民黨。當柯建銘又說，現在是民主社會，邱顯智反擊，民主時代也是要有法律，不然立法院就要廢除，這是什麼樣的權威思想？

賴香伶也說，建議柯建銘不要用權力，一再重申，總統蔡英文說最低工資要達3萬，也沒有，「從經濟的成長率換算到現在，該漲的，搞不好超過3萬」，但過去就是沒有，一是沒有公式，二是沒有辦法把生產指標公開透明，所以今天才用法來重申。

ET快訊
iPhone 16新爆料　分析師：2公司將受惠
3誘惑忍不住爆買結果悲劇！日本夫妻撐2年「退掉好市多會員」
台灣海底撈員工跳「科目三」　網看職缺秒懂：時薪太香了
屁孩持蘿蔔槍「沿路掃射」！身分遭起底　曾認愛張秀卿女兒
網傳梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞！哭到雙眼紅腫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨將辦15場造勢　柯文哲：不還退休黨工9.8億卻「有錢選舉」

柯建銘：權力擁有者不敢濫用權力　勞動部絕對捍衛1000萬勞工權益

國民黨酸台美關係大內宣　賴辦斥：為選舉利益不惜揭露涉密文件

侯友宜批打詐不力　行政院：已查扣不法所得40.5億、返還被害人超過4億

2024汽配展整合跨產業優勢　貿協歡迎預登參觀

釋迦靠「台東模式」恢復銷陸　陸委會警告：「兩岸買辦」恐復活！

戰隊成形！侯康配高雄競總合體看板上架　市黨部：選情穩定成長

石破天驚的居住政策要來了！　侯友宜明10：10召開記者會

競總加開販售「挺美德」貓狗胸章　李柏毅：延續「賴蕭配」氣勢

對岸「觀選團」不來了！陸委會證實：史上首次「選前一團都沒有」

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

萌妹拿「徵男友」手板　爸緊張喊：給我丟掉喔

當男友禮儀師職業病發作　每個步驟喊聲...女友傻眼

國民黨將辦15場造勢　柯文哲：不還退休黨工9.8億卻「有錢選舉」

柯建銘：權力擁有者不敢濫用權力　勞動部絕對捍衛1000萬勞工權益

國民黨酸台美關係大內宣　賴辦斥：為選舉利益不惜揭露涉密文件

侯友宜批打詐不力　行政院：已查扣不法所得40.5億、返還被害人超過4億

2024汽配展整合跨產業優勢　貿協歡迎預登參觀

釋迦靠「台東模式」恢復銷陸　陸委會警告：「兩岸買辦」恐復活！

戰隊成形！侯康配高雄競總合體看板上架　市黨部：選情穩定成長

石破天驚的居住政策要來了！　侯友宜明10：10召開記者會

競總加開販售「挺美德」貓狗胸章　李柏毅：延續「賴蕭配」氣勢

對岸「觀選團」不來了！陸委會證實：史上首次「選前一團都沒有」

國民黨將辦15場造勢　柯文哲：不還退休黨工9.8億卻「有錢選舉」

被體育署切割！電競協會拋預算表：政府補助只佔1／5

「迪士尼在逃公主」現身信義區！宋芸樺絕美現身　驚吐新計畫：想離開一陣子

安樂、中正區績優鄰長表揚　謝國樑勉讓基隆未來更好

快訊／21:21花蓮縣卓溪鄉規模4「極淺層地震」　最大震度3級

模仿「舌頭打結的GD」！　韓諧星崔志龍被罵爆：這種時候還在蹭

千萬買房如何點交？專家曝「專業驗屋」SOP　天花板、地板必看

柯叔元藏秘密墓園祭拜老友　一秒掉淚飆超狂演技

減肥失敗？營養師曝「讓你瘦不了」5個壞習慣：第2超多人都中

獨 ／登南湖大山主峰　遇今年第一場瑞雪

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

政治熱門新聞

美麗島民調／賴蕭配支持度首破4成　柯盈配止跌仍以14.8%墊底

郭正亮：柯文哲民調降　斷言1條件轉投

249旅軍官營內停車場輕生不治　六軍團：加強官兵心理諮商輔導

柯文哲稱內心是深綠　吳欣岱轟：噁心！民調下跌又開始蹭

快訊／賴清德老家地價稅收到了！　新北市府：差房屋稅尚未繳納

吳欣盈「財產申報」沒列外籍貴族尪　名嘴揭原因

快訊／王金平答應了！　點頭擔任侯友宜全國後援總會長

柯民調雪崩下跌　林濁水預言2024結局

賴清德競總：萬里老家該繳的稅都有繳

宋楚瑜專訪網友致敬　意外釣出「宋神掌」

李多慧被台車價嚇到　高嘉瑜「提案汽車關稅0%」

曝餐會牆壁邊推滿「賴堅綠啤」　游淑慧：徐巧芯下次別送麵了

柯文哲稱深綠、走蔡英文路線　綠：那投民進黨就好了

石破天驚的居住政策要來了！　侯友宜明10：10召開記者會

更多熱門

相關新聞

快訊／耗時7年！「最低工資法」協商無共識　12日送院會表決拚三讀

快訊／耗時7年！「最低工資法」協商無共識　12日送院會表決拚三讀

本屆立法院會進入倒數階段，耗時七年的「最低工資法」有望完成立法，立法院長游錫堃今（7日）召集黨團協商，針對4條保留條文進行討論，最後朝野未能取得共識，第七、九、十二條送院會表決，民進黨團總召柯建銘會後受訪指出，明日院會預計處理政治檔案條例、國家機密保護法，至於最低工資法以及立院提早停會案，留待下週二（12日）處理。

藍黨團主張最低工資須隨CPI調整、要能跟韓國相比　批法案淪賴肉票

藍黨團主張最低工資須隨CPI調整、要能跟韓國相比　批法案淪賴肉票

邱顯智、林志潔為學倫爭議槓上　學界：只能說不是大家都這樣搞

邱顯智、林志潔為學倫爭議槓上　學界：只能說不是大家都這樣搞

最低工資法明協商　許銘春：盼獲朝野支持、早日通過

最低工資法明協商　許銘春：盼獲朝野支持、早日通過

《最低工資法》7年未決明協商　綠黨團拼8日三讀：朝野共識高

《最低工資法》7年未決明協商　綠黨團拼8日三讀：朝野共識高

關鍵字：

最低工資邱顯智柯建銘朝野協商勞工許銘春最低工資法

讀者迴響

熱門新聞

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

弘仁會大哥身價20億　1人20美元囚400豬仔

0煞車衝待轉區影片曝！7騎士變保齡球瓶噴飛

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

限時2天！超商咖啡買1送1爽喝

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

即／台灣大道休旅車「保齡球式追撞」5人受傷

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面