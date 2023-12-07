柯建銘：權力擁有者不敢濫用權力　勞動部絕對捍衛1000萬勞工權益

▲朝野黨團協商最低工資法草案。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

立法院朝野黨團今（7日）協商「最低工資法」草案，會中時代力量黨團總召邱顯智堅持最低工資漲幅要連動消費者物價指數（CPI），並認為不得低於前一年工資，但民進黨團總召柯建銘則稱，權力擁有者不敢濫用權力，且勞動部絕對是捍衛1000萬勞工權益。邱顯智反駁道，當然不是這樣，台灣歷史有多少權力擁有者濫用權力，所以要透過法，拘束權力擁有者。

立法院長游錫堃7日召集朝野，協商「最低工資法」草案。行政院版最低工資法草案第9條寫道：「最低工資之審議，應參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度」、「前項審議，並得參採下列資料：一、勞動生產力指數年增率。二、勞工平均薪資年增率。三、國家經濟發展狀況。四、國民所得及平均每人所得。五、國內生產毛額及成本構成之分配比率。六、民生物價及生產者物價變動狀況。七、各業產業發展情形及就業狀況。八、各業勞工工資。九、家庭收支狀況。十、最低生活費。」

協商期間討論到上述條例時，邱顯智表示，時代力量黨團認為最低工資年度調整幅度不得低於CPI漲幅及前一年最低工資，把CPI年增率當最低工資調漲的樓地板，像法國就明確將最低工資跟物價上漲幅度相互掛勾，而行政院雖然把CPI列為「應」參採指標，但沒有任何法律效力。

國民黨團書記長謝衣鳯說，目前條文僅參採CPI年增率，的確不足以反映基本勞工的生活權利，畢竟CPI指數逐月上漲，勞工生活壓力非常大，所以最低工資應該不得低於CPI年增率，而非只是參採而已；另外，CPI也不會完全反映全部生活費用上漲，所以國民黨團希望一定要不得低於CPI年增率，也不能低於前一年的最低工資。

民眾黨團副總召賴香伶認為，最低工資法核心就是年增幅度怎麼訂，以致參採指標的「應」跟「得」變爭執點，然條例中僅一個「應」作為參採內容，是過於賭在CPI；CPI跟通膨也許有關，但有些反映不出跟生活成本之間的連動，而「得」參採部分，民眾黨團希望比院版本多一、兩項。另賴香伶也表達希望有一套最低工資的計算公式，以及不得低於前一年最低工資能入法。

國民黨團總召曾銘宗指出，訂定最低工資法的政策意義是要保障1000萬勞工的實質購買力，維持其最低生活水平，國民黨團強烈主張，調幅必須不得低於CPI。柯建銘說，沒有人會把最低工資往下調，而民眾黨團版本並未納入公式；至於「得」參採部分，柯認為行政院版本相當完整。

勞動部長許銘春表示，自有基本工資審議以來，從未發生低於前一年薪資的狀況，未來立法提高到法律位階，更不會發生；而適用最低工資調幅不得低於CPI的國家只有法國跟越南，其他有綁定CPI的國家都沒有，這是因為，若沒辦法斟酌其他指標及社會經濟情勢，會缺乏彈性。許也舉2008年金融海嘯為例。

有關計算公式部分，許銘春說，現在有適用最低工資的國家，也沒有明定計算公式，而是應讓整體基本工資委員能審酌各指標，比較會有彈性，也比較真正照顧勞工；至於得參採指標沒有放租金相關部分，那是因為CPI已包括食衣住行育樂，相關指數都在裡面考量，列進去會有重複問題。

柯建銘：權力擁有者不敢濫用權力

不過曾銘宗不埋單許銘春舉金融海嘯為例；曾任為，那是非常特殊、極端狀況，許銘春身為勞動部長，剛講的話是經濟部長講的話，應站在1000萬勞工立場訂最低工資法。

邱顯智也說，最低工資法是保障最基層勞工在面對通膨、物價飛漲情況下的實質購買力，以便他們可以生活下去，應該從這角度出發，所以把最低工資跟CPI連動起來，才是最低保障；而基本工資不會調低，是過往審議的慣例，但法的特性，就是基於不相信權力擁有者，因為不知道未來的權力擁有者是誰，所以相信大家也不會反對把它明確入法，讓台灣1000萬勞工有基本保障。

柯建銘則表示，「權力擁有者，他不敢濫用權力啦」 ，裡面有研究小組跟學者專家，包括曾銘宗所講的，勞動部絕對是捍衛1000萬勞工權益（但曾是說勞動部應站在1000萬勞工立場），以及購買力這方面著眼，這是大家角度觀點不一樣、如何參採的問題。勞動部能訂出公式最好，但是是不可能的問題，大家不要互相否定，而是要用寬廣立場來看待。柯建銘重申，「權力擁有者絕對不敢濫用」，不然立刻就倒了、暴動了，如果這條文沒有共識，院長就裁示。

但邱顯智反駁道，柯建銘說權利的擁有者不會濫用權力，不然就倒了，當然不是這樣，因為台灣歷史有多少權力擁有者濫用權力，所以才要審「政治檔案條例」，就是要透過法，拘束權力擁有者。

柯建銘說，政治檔案法是講轉型正義，是不一樣東西。邱顯智表示，是一樣的東西，就是因為過去有太多濫用權力，所以國民黨威權時期...。謝衣鳯聽聞後立刻說，不要隨便射到國民黨。當柯建銘又說，現在是民主社會，邱顯智反擊，民主時代也是要有法律，不然立法院就要廢除，這是什麼樣的權威思想？

賴香伶也說，建議柯建銘不要用權力，一再重申，總統蔡英文說最低工資要達3萬，也沒有，「從經濟的成長率換算到現在，該漲的，搞不好超過3萬」，但過去就是沒有，一是沒有公式，二是沒有辦法把生產指標公開透明，所以今天才用法來重申。