中國勞工日均工時「近10小時」　網友批：勞動法如虛設

▲據中國官方統計顯示，全中國勞工平均每日工作近10小時。（示意圖／CFP）

文／中央社

據中國官方統計，全中國勞工每週平均工時48.9小時，以每週工作5天計算，相當於每天近10小時，中國網友批勞動法形同虛設，因依法每天及每週工時不得超過8和44小時。

德國之聲（DW）18日報導，中國國家統計局近日發布11月失業率，同時提及全國企業就業人員週平均工時為48.9小時，這數字平均至每週工作5天計算，相當於每天9.78小時。

如此長的工時仍有網友表示，這數字還太少，「這還不算隱形工作時間」，並自稱「早八晚八打工人在此」，也有每週工作50、60甚至65小時的網友「路過」留言。

▲有網友表示，自己每週工作50、60甚至65小時。（示意圖／CFP）

還有網友質疑，中國「勞動法」規定，每天工時不得超過8小時、平均每週工時不得超過44小時，對照國家統計局公布的數字，顯然勞動法形同虛設。

DW另引述中國媒體指出，自2003年有統計以來，週平均工時一直在45小時以上，最近10年來幾乎維持逾46小時，近兩年達超過47小時。

也有網友質疑，工作時間的數據被國有企業平均了，但還是很長，並說這些數字顯示，「基本上都是單休」，工人階級當家作主的社會主義國家，「誰能替工人階級說句話？」

與此同時，中國國家統計局也公佈11月城鎮調查失業率為5.0%與上月持平，同樣被網友質疑：「為什麼一直是5%？」，是不是「領導希望看到的目標？」

失業中的網友感嘆，即便企業就業人員週平均工時長達48.9小時，但是「真羨慕那周（週）平均同志，我就是那5.0%」。