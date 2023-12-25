投票剩19天！林淑芬邀紙風車到蘆洲送禮物　李有宜戴貓掌路邊拉票

▲民進黨立委候選人林淑芬送耶誕禮，成功請到紙風車來蘆洲演出。（圖／翻攝自Facebook／林淑芬、李有宜）



記者林韋辰／綜合報導

距離2024年選舉只剩下19天，區域立委也互相競爭拉票！民進黨區域立委參選人林淑芬在平安夜（24日）分享喜訊，表示「淑芬阿姨」要送蘆洲、五股、三重的大小朋友耶誕禮物，那就是成功邀請到知名「紙風車兒童劇團」來鷺江國中表演，將在操場上為居民獻上一出以「武松愛老虎」為主題的劇場演出。

新北市蘆洲區的鷺江國中即將迎來一場聖誕特別的演出，這場表演預定於2024年元旦下午三點半隆重上演。林淑芬強調，她長期關注教育問題，一直都非常關心蘆洲的教育和文化活動，並且積極推動校園基礎建設的改善。透過此次的紙風車劇團演出，她希望為當地的孩子和家庭送上一份特別的耶誕禮物，讓他們在這個特殊的日子中感受到滿滿的歡樂和溫馨。

與此同時，民眾黨立委候選人李有宜今早（25日）在五股麥當勞前現身，親切地與路過的市民互動。李有宜特別戴上聖誕節頭飾、貓掌手套，一邊與大家分享節日的祝福，一邊向經過車輛打招呼，以此與選民建立更親近的聯繫。隨著選舉日期逼近，這兩位立委候選人的競選活動將更加激烈，讓選民期待在19天後，見證誰能夠贏得選民的青睞。

▲李有宜聖誕節在路邊與民眾揮手打招呼。（圖／翻攝自Facebook／李有宜）



▲李有宜騎著特製三輪車向鄉親送上祝福。（圖／翻攝自Facebook／李有宜）