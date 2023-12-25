潘孟安子弟兵保送綠能公司？　賴清德競總指烏龍爆料：沒在屏東設場

▲賴清德競總發言人陳世凱。（資料照／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨今（25）踢爆，民進黨總統候選人賴清德全國競選總幹事潘孟安，過去在屏東縣政府的子弟兵、民政處前處長鄭文華，擔任聯合再生屏東辦公室年薪近300萬元的總經理一職，且聯合再生明明就沒有達標，審查竟然過關，明顯是違法圖利。對此，賴清德競總發言人陳世凱反嗆烏龍爆料說，實際上，因該公司第二階段無法通過縣府審查，去年即向經濟部撤銷電業申請獲准。

陳世凱表示，只要看到民眾黨不分區立委候選人黃國昌，就知道烏龍又來了，黃國昌為了選舉操作，不惜將自己貼滿烏龍標籤，實在令人唏噓。

陳世凱表示，有關民眾黨立委候選人所指控的放水綠能審查，在事實上就有兩個錯誤：第一，聯合再生公司有3個子公司申請，民眾黨的立委候選人只取得其中一家的資料，就認為該公司未達標，實在是連查證都不會。

陳世凱進一步指出，第二，民眾黨的立委候選人以為第一階段未達標，經縣府關切後卻仍通過審查，這更是離譜到不行的錯誤，事實是，聯合再生的第一階段達標病審查通過，第二階段無法達成而被縣府關切。而因第二階段未在期限內達標，無法獲得屏東縣政府審查通過，去年已向經濟部撤銷電業申請獲准，目前在屏東沒有設置任何案場。

陳世凱強調，自從黃國昌被提名為民眾黨不分區立委候選人之後，為了求官，烏龍爆料接連不斷，事實資料根本都錯誤。陳世凱質疑，黃國昌號稱自己的「Ｄ槽很滿」，會不會只是更多的烏龍抹黑資料？