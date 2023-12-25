蔡明堂徒步拜票！遇熱情支持者「保留25年前競選看板」感動眼眶紅

▲蔡明堂在光陽里 、光田里、重明里徒步拜票，路上遇到撒嬌的貓咪外，還遇到熱情支持者拿出「保留25年前競選看板」。（圖／粉專／正派蔡明堂）



記者林韋辰／綜合報導

新北市第三選區的國民黨立委候選人蔡明堂於寒流來襲之際，毅然決定持續其徒步拜票的行程。他的堅持受到了不少鄉親的熱烈支持，其中包括多名支持者為他送上實質的鞭炮祝福，更有人深情地給予他擁抱。讓蔡明堂深受感動的是，有支持者還保存著他「25年前的競選看板」，這份情感深深觸動了他的內心，當場紅了眼眶。

蔡明堂競選團隊將整個拜票過程錄製成短片，分享到粉專上吸引更多人一起來支持。蔡明堂在臉書上表示，每一次的支持都是他所付出努力的最大回報，也提到他會更加珍惜這次的機會，確保不辜負大家的期望。

▲沿途遇到熱情的支持者，衝上前握手。（圖／粉專／正派蔡明堂）

在這場選舉中，蔡明堂得到了多位里長的支持。特別是二重里長吳淑貞，她明確表態支持蔡明堂，並肯定他在過去對於二重國小校舍改建所做的努力，認為蔡明堂在這方面的貢獻功不可沒，也期盼他能當選，為三重爭取更多的建設。

此外光陽里的里長江燕輝、光田里的里長吳勝文以及重明里的蔡淑玲里長夫婦，也紛紛加入支持行列。蔡明堂最後表示，希望大家在1月13日能夠給予他寶貴的一票，力挺他成為立法院的一員，共同為三重的未來努力。



▲還有阿嬤笑說，自己最愛蔡明堂了。（圖／粉專／正派蔡明堂）



另外民進黨立委候選人李坤城24日也在粉專貼文，提及自己在任市議員期間已積極倡導托育相關政策，主張增加公托、公幼、及非營利幼兒園名額，並提高對父母托育的補助，他更呼籲市府資助企業增建托育設施，旨在讓父母得到更完善的托育支持。

▲民進黨立委候選人李坤城（右）提出過往政績與未來對三重的建設。（圖／李坤城競選團隊提供）



李坤城表示，若未來當選立法委員，他承諾將全力推動「零到六歲國家一起養2.0」政策，目的是建立平價、高品質的托育體系，確保年輕父母能在職場和家庭間取得平衡。他的主要托育政策包括擴展公共及準公共托育服務、增加托育費用補助、提升托育時間彈性，並強化托育人員的薪資和權益，同時完善其他育兒支持措施。