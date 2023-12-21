新北藍白合！國民黨徐巧芯、羅智強陪「民眾黨李有宜」市場拜票

▲新北藍白合，國民黨徐巧芯、羅智強陪「 民眾黨李有宜」到五股市場拜票。（圖／翻攝自Facebook／李有宜）



記者林韋辰／綜合報導

雖然2024年總統大選藍白合破局，但區域立委有藍白合的小雞相互合作。國民黨立委候選人羅智強、徐巧芯今天（21日）下午陪同民眾黨候選人李有宜，特別到五股市場掃街拜票，凸顯區域立委選舉藍白合。

新北市立委選舉第2選區（五股、蘆洲及三重16里）共有3名候選人角逐競爭立委一職，分別是1號民進黨林淑芬、2號為中華統一促進黨何淯笙、3號為民眾黨李有宜。由於國民黨沒在此區提名，因此由李有宜挑戰爭取6連霸的民進黨現任立委林淑芬。

一開始先到場的羅智強先與民眾黨李有宜寒暄問暖，後面抵達的國民黨立委參選人徐巧芯也到場大力支持，兩人握著雙手，替彼此大喊「凍蒜」，一起前進立法院。

▲3位立委候選人與現場熱情民眾合照。



由於民進黨總統候選人賴清德在萬里的老家最近成為選戰攻防焦點，賴清德20日在總統政見發表會提出，願意將房子交付給公益信託，並優先做為礦工生活紀念館，以紀念那個年代礦工對台灣艱鉅的貢獻。李有宜針對這件事情，現場現場詢問前幾天才去「賴皮寮」打卡的徐巧芯，請她針對這件事情提出看法。

徐巧芯抨擊，其實賴清德還在賴皮，仔細去看他的說法，就是他說要變成特區，但其實就是把賴皮療違建變成合法化，然後要再變成信託，但其實大家知道嗎？信託完之後還是他的。同時也指出，自己也很好奇違建要怎麼給國家？因此批評賴清德根本是在唬爛、賴皮，請大家要繼續監督他。

李有宜繼續詢問徐巧芯，表示對方若當上立委的話，有什麼願景可以分享？徐巧芯表示，第一優先事情是處理詐騙，尤其是網路詐騙的部分，並分為三個部分，分別是刑法罰則提高，第二是NCC針對網路詐騙監管，第三是數位發展部應有更多作為，相信在這三管齊下，才能守住人民的荷包。