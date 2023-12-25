　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣根煌助力長子蔣欣璋拚選戰　吳秉叡合體賴、蘇組「台灣WIN得美」

▲▼蔣欣璋,吳秉叡。（圖／翻攝自臉書）

▲蔣欣璋（左）挑戰吳秉叡（右）。（圖／翻攝自臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

2024立委選戰進入倒數階段，新北第4選區最受到關注的是國民黨推出政壇新人蔣欣璋，對抗力拚3連霸的民進黨候選人吳秉叡。昨（24）日聖誕夜，蔣欣璋合體爸爸、新北市議長蔣根煌，一起參加新莊耶誕嘉年華，感受耶誕氣氛；吳秉叡則和民進黨總統候選人賴清德、前行政院長蘇貞昌等人一起拼出願望「台灣WIN得美」。

蔣欣璋昨晚在臉書分享參加新莊耶誕嘉年華的照片，雖然天氣濕冷，不過活動現場依舊是氣氛喧騰，他也和蔣根煌站在一起，一同進行聖誕點燈儀式，「藉由這個儀式，除了將現場的情緒推向高點，也象徵我們想為新莊帶來幸福的決心」。今日一早他也不畏低溫，站在路口向民眾打招呼，還戴上超巨大米奇手套和聖誕裝飾，看起來相當逗趣。

吳秉叡也和大咖合體，與賴清德、蘇貞昌、導演楊雅喆、新北12區戰將，還有上千鄉親力挺，一起拼出願望「1/13我們團結一致，讓台灣贏得美！」民進黨副總統候選人蕭美琴也拍影片，大讚吳秉叡是專業又認真的好立委，「國會問政有表現、地方建設看得見，全力打擊詐騙、監督財政守護人民財產，爭取減稅、增加補助，幫助青年、照顧長輩，顧教育、拼交通、改善醫療，全心給鄉親更好的生活」，希望大家可以一起支持。

新北第四選區範圍包括新莊區中平里等75里，民進黨立委吳秉叡在當地深耕多年，這次將挑戰3連霸；不過對手不容小覷，蔣欣璋雖然是政壇新人，但身為新北議長蔣根煌長子，蔣家在地實力堅強，挑戰將綠地變藍天。另外，同選區也有制度救世島候選人邱吉均，以及無黨籍候選人蘇輝湟、洪懿馥一起爭奪立委之位。

ET快訊
快訊／2023年最佳男女運動員出爐
國三生遭割喉　台大醫曝「頸動脈出血3分鐘救命關鍵」
全國8大肇事熱點曝　這路段最危險
1萬斤虱目魚暴斃！　水面全屍體
獨／胡睿兒慘了！　恐又要入獄
ALL IN 5成員突宣布退團！
爸爸舌吻8歲女兒　甩巴掌踹肚子狂揍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2023年外交工作回顧　外交部自評：成功將台灣推上國際舞台中央

蘇貞昌陪「同學」手作聖誕帽　讚李柏毅左楠長照布建率全高雄之冠

曝侯友宜凱道造勢第一線觀察　藍委斥「跳過韓國瑜」非事實又無聊

投票剩19天！林淑芬邀紙風車到蘆洲送禮物　李有宜戴貓掌路邊拉票

人物／只有嘴和眼　台版「非常律師」陳俊翰：身體限制不了我的夢

蔣根煌助力長子蔣欣璋拚選戰　吳秉叡合體賴、蘇組「台灣WIN得美」

林國春合體韓國瑜！　張宏陸市場拜票「美女主播寒風中力挺」

海虎潛艦「5官兵下海救援」釀失蹤？　 艦指部：勿任意臆測渲染

爆江肇國幹部棄養母女「涉賭博放貸」　國民黨：賴清德不管嗎？

被指「握手跳過韓國瑜」　侯友宜批抹黑！還原當天狀況

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

2023年外交工作回顧　外交部自評：成功將台灣推上國際舞台中央

蘇貞昌陪「同學」手作聖誕帽　讚李柏毅左楠長照布建率全高雄之冠

曝侯友宜凱道造勢第一線觀察　藍委斥「跳過韓國瑜」非事實又無聊

投票剩19天！林淑芬邀紙風車到蘆洲送禮物　李有宜戴貓掌路邊拉票

人物／只有嘴和眼　台版「非常律師」陳俊翰：身體限制不了我的夢

蔣根煌助力長子蔣欣璋拚選戰　吳秉叡合體賴、蘇組「台灣WIN得美」

林國春合體韓國瑜！　張宏陸市場拜票「美女主播寒風中力挺」

海虎潛艦「5官兵下海救援」釀失蹤？　 艦指部：勿任意臆測渲染

爆江肇國幹部棄養母女「涉賭博放貸」　國民黨：賴清德不管嗎？

被指「握手跳過韓國瑜」　侯友宜批抹黑！還原當天狀況

快訊／楊勇緯最佳男運動員3連霸　連珍羚、谷筱霜獲女子及精神獎

環境清潔職訓為憨兒種下希望種子　展開新人生！

愛貓「把自己壓縮」成迷你包裹　飼主手捧一箱貓頭笑翻百萬人

中企vivo印度公司主管被捕　陸外交部：支持中企維護自身合法權益

星巴克推出「南韓熱賣」維也納風奶香那堤　漸層美翻12／27開賣

虎斑貓變身「厭世聖誕樹」　奴才唱聖誕歌助興牠秒爆氣

竹市節電環境教育宣導嘉年華　千人參與響應

日本司機短缺！職業駕照筆試「開放外語作答」　包含中英文

搶救畫面曝！高雄工人遭怪手壓住右腿　警消挖土1hr救出送醫

韓國青少棒捕手獲美國名校獎學金　先來台吸取經驗

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

政治熱門新聞

侯凱旋苑租金貴　他指責民進黨是元凶

一圖看賴清德老家違建變化！　並非舊有礦工工寮修建

影／31秒看賴清德萬里老家

控賴清德老家「幽靈房屋」　新北地政局再揭航照：92年後新建物

黃國昌揭陳明文「權貴炒地鍊金術」

轟賴清德將國家人民當墊腳石　侯友宜：不許他繼續踐踏中華民國憲法

他看侯友宜凱道造勢讚「起風了」　喊話這群人：快安排返鄉投票

凱旋苑每坪租金是周邊2至3倍　趙少康：學生覺得貴就別租

幽靈建築怎信託？柯嗆賴被謊言淹沒

「謝中校」共諜案主管反升官　只有他被懲處想退伍

侯友宜造勢湧8萬人？　黃暐瀚曝「凱道3種滿」：要考慮天氣與時間

被指「握手跳過韓國瑜」　侯友宜斥抹黑

柯文哲宣傳車卡西門！復刻《海角七號》被酸爆

王義川回擊韓國瑜「耍寶天王」！要求公開辯論

更多熱門

相關新聞

林國春合體韓國瑜！張宏陸市場拜票「美女主播力挺」

林國春合體韓國瑜！張宏陸市場拜票「美女主播力挺」

選戰倒數19天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）戰況備受矚目，這也是國民黨立委候選人林國春（2號）三度交手民進黨張宏陸（3號），今日他曬出與前高雄市長韓國瑜的合照，並來一段信心喊話；而張宏陸昨日則請到美女主播許貴雅，一同赴市場掃街拜票。

潘孟安子弟兵保送綠能公司？　賴競總指烏龍爆料

潘孟安子弟兵保送綠能公司？　賴競總指烏龍爆料

洪佳君挑戰氣墊體能王：小朋友更厲害

洪佳君挑戰氣墊體能王：小朋友更厲害

即／立委候選人宣傳車墜4m深邊坡！駕駛受傷送醫

即／立委候選人宣傳車墜4m深邊坡！駕駛受傷送醫

曾玟學質疑邱鎮軍開遊藝場「以賭養毒」　邱陣營回擊

曾玟學質疑邱鎮軍開遊藝場「以賭養毒」　邱陣營回擊

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024新北市立委新莊第4選區蔣欣璋吳秉叡

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

快訊／遭美工刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

親弟澳洲遭刺殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住進醫院2個月

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

快截止了！　8張千萬發票沒人領

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面