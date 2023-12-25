蔣根煌助力長子蔣欣璋拚選戰　吳秉叡合體賴、蘇組「台灣WIN得美」

▲蔣欣璋（左）挑戰吳秉叡（右）。（圖／翻攝自臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

2024立委選戰進入倒數階段，新北第4選區最受到關注的是國民黨推出政壇新人蔣欣璋，對抗力拚3連霸的民進黨候選人吳秉叡。昨（24）日聖誕夜，蔣欣璋合體爸爸、新北市議長蔣根煌，一起參加新莊耶誕嘉年華，感受耶誕氣氛；吳秉叡則和民進黨總統候選人賴清德、前行政院長蘇貞昌等人一起拼出願望「台灣WIN得美」。

蔣欣璋昨晚在臉書分享參加新莊耶誕嘉年華的照片，雖然天氣濕冷，不過活動現場依舊是氣氛喧騰，他也和蔣根煌站在一起，一同進行聖誕點燈儀式，「藉由這個儀式，除了將現場的情緒推向高點，也象徵我們想為新莊帶來幸福的決心」。今日一早他也不畏低溫，站在路口向民眾打招呼，還戴上超巨大米奇手套和聖誕裝飾，看起來相當逗趣。

吳秉叡也和大咖合體，與賴清德、蘇貞昌、導演楊雅喆、新北12區戰將，還有上千鄉親力挺，一起拼出願望「1/13我們團結一致，讓台灣贏得美！」民進黨副總統候選人蕭美琴也拍影片，大讚吳秉叡是專業又認真的好立委，「國會問政有表現、地方建設看得見，全力打擊詐騙、監督財政守護人民財產，爭取減稅、增加補助，幫助青年、照顧長輩，顧教育、拼交通、改善醫療，全心給鄉親更好的生活」，希望大家可以一起支持。

新北第四選區範圍包括新莊區中平里等75里，民進黨立委吳秉叡在當地深耕多年，這次將挑戰3連霸；不過對手不容小覷，蔣欣璋雖然是政壇新人，但身為新北議長蔣根煌長子，蔣家在地實力堅強，挑戰將綠地變藍天。另外，同選區也有制度救世島候選人邱吉均，以及無黨籍候選人蘇輝湟、洪懿馥一起爭奪立委之位。